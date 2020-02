“Chris Hemsworth a ri en me voyant comme Captain America”

Partager

À quoi ressemblerait Captain America sans Chris Evans? La vérité est que John Krasinki était sur le point de le savoir, et dans une récente interview, il a révélé une anecdote amusante avec Chris Hemsworth.

Avec lui Univers cinématographique Marvel ainsi consolidé, il est assez difficile d’imaginer d’autres acteurs dans les rôles des super-héros les plus connus. Mais la vérité est que John Kransinski C’était très proche d’être Captain America, rôle joué il y a des années Chris Evans. Dans une récente interview, l’acteur a raconté une anecdote drôle qu’il vivait avec Chris Hemsworth tout en essayant le costume de super-héros.

John Krasinski révélé dans une interview à The Ellen Show, qu’après avoir fait le casting, il a dû essayer le costume moulant qu’il utilise Steve Rogers. Alors que l’acteur de Le bureau La garde-robe ajustée a été testée, est apparue Chris Hemsworth, célèbre pour donner vie à Thor.

«La vérité est oui. Ils ne m’avaient pas offert le rôle, mais ils voyaient qui d’autre était là avant de choisir Chris Evans. Alors je suis allé auditionner pour Captain America. J’ai eu l’occasion de porter le costume. Ce qui était très drôle. C’est une histoire vraie, j’essayais le costume, je portais à peine la moitié des vêtements sans rien porter sur le haut. Et juste au moment où je pensais que ça avait l’air bien, Chris Hemsworth est passé et a dit: “Tu as l’air bien, mon ami.” Et je suis resté comme, “Non, je ne ferai pas ça.” Il avait l’air si musclé et me dit “Tu as l’air bien dans ce costume” et j’ai répondu: “Ne te moque pas de moi, Hemsworth”, a déclaré l’acteur.

Tout en se souvenant de ces anecdotes de Marvel avec humour, John Krasinski prépare le lancement de Un endroit calme 2, qui racontera l’origine des redoutables monstres.

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.