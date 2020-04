Chris Hemsworth révèle les éléments Marvel qu’il a empêchés de filmer

Partager

L’acteur Chris Hemsworth qui joue Thor dans l’univers cinématographique Marvel conserve des éléments du tournage de ses films.

Chris Hemswortha révélé quels accessoires de Marvel il a emprunté aux plateaux de tournage de ses films. Jimmy Kimmel a virtuellement interviewé l’acteur pour parler de son nouveau projet, Tyler Rake (Extraction) de Netflix. C’est à ce moment qu’il a révélé qu’il avait la version originale de Thor de Mjolnir y Stormbreaker à son domicile australien. Elsa Pataky, l’épouse de Hemsworth, a déjà mentionné l’amour de la star pour les accessoires qu’elle collectionnait. Elle a déclaré dans une interview l’automne dernier que son mari avait caché des souvenirs pendant un certain temps. En fait, cette étrange habitude a engendré une nouvelle règle dans votre maison: plus de marteaux.

L’acteur a également expliqué qu’il était en détention.

Chris Hemsworth Il avait prévu de revenir pour passer beaucoup plus de temps avec sa famille l’année dernière après la première de Avengers: Fin de partie.

«Cette année, je ne filmerai probablement rien. Je veux juste être à la maison avec mes enfants maintenant », a déclaré Chris Hemsworth dans une interview. «Ils sont à un âge très important. Ils sont encore jeunes et conscients quand je pars plus qu’avant. J’ai cette année où je ne vais probablement rien tourner. J’ai une visite de la presse, quelques endossements et extraits, mais surtout juste à la maison. Si je remonte 10 ans en arrière et que je me demande quel serait le scénario de mes rêves, c’est plus ou moins. Maintenant, je peux m’asseoir, en profiter et l’apprécier, et arrêter de courir après les films. »

L’acteur Chris Hemsworth reviendra dans l’univers cinématographique Marvel en film Thor 4: Amour et tonnerre, où il dira probablement au revoir au Dieu du Tonnerre pour de bon. De plus, il est déjà question que Tyler Rake pourrait avoir une suite sur Netflix. Depuis, c’est un succès exagéré sur la plateforme de streaming.

