Chris Hemsworth (Thor) fera une série sur les vrais super-héros

Qui mieux que Chris Hemsworth, qui a interprété Thor dans le Marvel Cinematic Universe, pour faire une série sur de vrais super-héros.

L’acteur Chris Hemsworth est dans le meilleur moment de sa carrière, puisqu’il vient de participer au film le plus rentable de l’histoire (Avengers: Endgame) et continuer avec les aventures du Dieu du Tonnerre dans Thor: Amour et tonnerre (2021). Mais il a aussi d’autres projets intéressants comme Hors du feu (2020) des frères Russo et le biopic du combattant mythique Hulk Hogan. Mais il a également rejoint National Geographic pour la série documentaire de super-héros de la vie réelle appelée Sans limites.

La série scientifique vise à enquêter sur des questions telles que les personnes qui peuvent vivre une vie plus saine, lutter contre le vieillissement ou faire face à des défis extraordinaires.

Le tweet de Holbrook dit: “Chris Hemsworth s’est associé à National Geographic pour une série intitulée” Limitless “sur la biotechnologie innovante et d’autres façons dont nous pouvons débloquer les super pouvoirs secrets du corps pour une vie meilleure et plus longue. Il sera le cobaye. “

De quoi parlera cette série?

Les épisodes se concentreront sur l’interaction de Chris Hemsworth avec un scientifique qui soulèvera quelques théories sur la façon dont les gens peuvent activer leur potentiel maximum et leurs capacités surhumaines. L’acteur qui a joué Thor à UCM, il sera testé dans différents scénarios à travers le monde, car ces questions demandent des réponses. De la bouche de l’étoile, s’inscrire à un entraînement encore plus épuisant peut ne pas sembler attrayant sur le papier, mais la possibilité d’aider quelqu’un est probablement trop à manquer.

«Fondamentalement, j’étais en quelque sorte convaincu de faire du bénévolat en tant que cobaye humain. Portent ainsi une série de défis mentaux et physiques à travers le monde. Tout pour la science ». Chris Hemsworth a expliqué. «Nous espérons faire la lumière sur de nouvelles idées et des sciences émergentes en mettant l’accent sur la prolongation d’une vie saine. La production commence bientôt, alors souhaite-moi bonne chance. »

«Je suis ravi de m’associer à nouveau avec Darren Aronofsky et Jane Root. En collaboration avec leurs puissantes équipes créatives dans Protozoa et Nutopia, pour révéler la science derrière le déverrouillage des superpuissances secrètes du corps pour maximiser notre potentiel et vivre mieux, plus longtemps.

Courteney Monroe, a ajouté le président de National Geographic Global Television Networks. «Nous sommes très chanceux d’avoir Chris Hemsworth au centre de cette série. Et profitez donc de sa véritable curiosité et de ses pouvoirs de super-héros dans la vie réelle pour repousser ses propres limites personnelles. »

