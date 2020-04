Chris Jericho co-animera la première de la dernière saison de Shudder

La star d’AEW Chris Jericho sautera sur Shudder avec Joe Bob Briggs pour la première saison de The Last Drive-In. Shudder a annoncé mardi que Jericho co-animera la première, qui sera diffusée sur le service d’horreur le 24 avril à 21 h HE.

Jericho a déclaré dans l’annonce: “Quand Joe Bob Briggs m’a demandé de venir regarder un film avec des fléchettes, une succion cérébrale, un backgammon pour les chiffres, un mini-Oates maniaque ET un chien de bite, j’ai dit: quelle heure et quel parc de roulottes!”

Briggs, qui est l’hôte de la populaire série de longs métrages d’horreur, a déclaré: «Chris Jericho est la personnalité de lutte la plus excitante à se lier d’amitié avec l’horreur depuis que Rowdy Roddy Piper a co-organisé They Live! avec moi sur TNT il y a des années. En fait, Jericho est peut-être le lutteur le plus célèbre du monde en ce moment, sans parler du chanteur principal d’un groupe de métal qui figurait sur Billboard avec un hymne que des milliers de fans d’arène connaissent par cœur. Je vais partager la chaise d’hôte avec Chris pour qu’il puisse se déchaîner sur un classique de l’horreur des années 70 dont il est fou depuis le lycée. C’est un athlète de classe mondiale, un podcasteur, un acteur, un musicien – il est vraiment un groupe de divertissement pop-one-man – et le 24 avril, il va prouver qu’il est aussi un type de drive-in. “

The Last Drive-In s’est avéré très populaire parmi les chiens d’horreur, avec chaque épisode des deux premières saisons ainsi que les offres spéciales des fêtes sur Twitter. De nouveaux épisodes se dérouleront le vendredi soir du 24 avril au 26 juin.

Jericho a également posté sur Twitter pour hype les nouvelles:

Rejoignez-moi lors de la première saison de @thelastdrivein w @therealjoebob & @kinky_horror le 24 avril UNIQUEMENT sur @Shudder! Découvrez comment vous pouvez obtenir un essai GRATUIT de 30 jours MAINTENANT! pic.twitter.com/x6WmCBFeWK

– Chris Jericho (@IAmJericho) 14 avril 2020