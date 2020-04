Chris Pine en pourparlers pour le redémarrage de The Saint

Chris Pine n’est pas une star pour la première fois dans les films d’action, car son implication dans la saga Star Trek, ainsi qu’un film dans le personnage de Jack Ryan, lui ont donné les bases pour bien faire face au genre. Aujourd’hui, nous savons la nouvelle que l’interprète ajoutera un de plus à sa liste d’aventures pleines d’adrénaline, alors qu’il est en pourparlers pour jouer dans le redémarrage de The Saint.

Les informations nous parviennent de différents médias, tels que Deadline ou Variety, qui signalent que l’adaptation sera commandée par Dexter Fletcher, en charge des films Rocketman et Eddie The Eagle. Les producteurs du projet sont également connus pour être Lorenzo Di Bonaventura, Brad Krevoy et Robert Evans (ce dernier est décédé en 2019, mais a eu l’occasion de participer à la phase initiale de production).

Il a également été signalé que le film serait écrit par Seth Grahame-Smith, romancier et librettiste pour des projets tels que Dark Shadows de Tim Burton ou The Lego Batman Movie.

Le studio chargé de la distribution du film sera Paramount Pictures, une entreprise qui en 1997 a fait le même travail en sortant l’adaptation cinématographique précédente en salles, avec Val Kilmer. À son tour, la version de 1997 était basée sur une série télévisée des années 1960 avec Roger Moore.

La franchise El Santo a fait ses débuts au milieu des années 1920, lorsque l’écrivain Leslie Charteris a présenté le personnage de Simon Templar dans son roman Meet the Tiger. Templier est le personnage auquel Pine donnera vie, tout comme Moore et Kilmer le faisaient à l’époque. C’est un voleur charismatique engagé qui est engagé par ses clients pour servir comme une sorte de Robin des Bois.

On sait également que l’intention de Paramount est que ce redémarrage de The Saint être le premier volet d’une série de films, il est donc très probable que davantage d’aventures seront intégrées dans la collection déjà vaste de versions, allant des feuilletons et livres radio à deux séries télévisées et deux films, le dernier sorti en 2017.

Tout en se préparant pour El Santo, Pine a le quatrième volet de Star Trek, qui est toujours en train d’écrire le script, sur le pas de la porte, ainsi que Wonder Woman ’84, dont la première est prévue en août de cette année.