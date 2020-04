Chris Pine jouera le redémarrage de The Saint (El Santo)

Dexter Fletcher le directeur de Rocketman prépare le redémarrage de The Saint (The Saint) avec Chris Pine comme protagoniste.

Dans les années 1960, une série de livres de Leslie Charteris, qu’elle écrit dans les années 1920, est adaptée. Roger moore (James Bond) et a eu beaucoup de succès. Plus tard en 1997, ils ont fait un film avec Val Kilmer Il a permis de recueillir environ 118 millions de dollars dans le monde. Maintenant, ils pensent qu’il est temps de redémarrer Le Saint et ce sera Chris Pine qui interprète Simon Templar.

Paramount estime que Le Saint Cela pourrait être le début d’une longue franchise de films, bien qu’ils devront s’éloigner du ton et du style de la série et du film qui existent déjà.

De quoi parlera le film?

Nous avons encore très peu d’informations sur le nouveau film The Saint, mais le personnage principal est un voleur expert qui ne vole que de mauvaises personnes. Il fait également don d’une grande partie de ses bottines à des œuvres caritatives et caritatives. Il se distingue également par son sens de l’humour, car il fait souvent des commentaires ironiques et comiques. Sans oublier qu’il est un grand maître du déguisement. Au fil des ans, il a affronté des trafiquants de drogue, des nazis et tous ceux qu’il considère comme des méchants.

Bientôt, nous pouvons voir Chris Pine dans le rôle de Steve Trevor dans Wonder Woman 1984, qui a récemment changé sa date de sortie au 14 août 2020.

Vous voulez voir un nouveau film de The Saint (El Santo)? Si c’est comme la saga Mission impossible, Jack Reacher ou James Bond, Cela peut être un grand succès. Mais Chris Pine a déjà échoué avec son long métrage Jack Ryan qui a débuté en 2014 et n’a rapporté que 135 millions de dollars. Même ainsi, l’acteur a une grande reconnaissance pour sa participation à Star Trek et DC Comics.