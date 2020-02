Chris Pratt a soutenu Tom Holland sur les retombées de Sony / Marvel Spider-Man

Sony’s Homme araignée étoile Tom Holland révèle que Chris Pratt était à ses côtés pour offrir son soutien à travers la scission infâme mais de courte durée entre Sony Pictures et Marvel Studios. L’été dernier, les deux sociétés ont brièvement rompu leurs liens après avoir échoué lors des négociations sur un nouvel accord, une rupture qui a essentiellement expulsé Spider-Man du MCU et a laissé la Hollande pire pour l’usure. Mais tout va bien dans l’univers, car ils ont depuis annoncé avoir mis de côté leurs différences pour continuer à s’appuyer sur ce qui a été une relation très fructueuse jusqu’à présent.

Sony a sorti deux films Spider-Man dans le MCU, tous deux avec Holland, et un troisième opus est en cours. Mais les plans de Spider-Man: Homecoming 3 sont devenus incertains lorsque la nouvelle de Disney et de Sony s’est divisée sur leur incapacité à conclure un nouvel accord de financement. Disney, la société mère de Marvel, a proposé que les futures entreprises soient financées sur un plan 50/50, mais Sony voulait garder les choses telles qu’elles étaient, avec la configuration permettant à Marvel de gagner cinq pour cent du premier dollar brut, ainsi que tous les revenus de marchandisage. Heureusement pour tout le monde, les entreprises ont fait marche arrière peu de temps après, au grand soulagement de la Hollande.

L’acteur de 23 ans n’a pas caché qu’il était bouleversé par tout cela et, en décembre, a admis qu’il avait pleuré au cours d’un appel téléphonique ivre avec le PDG de Disney, Bob Iger. En fin de compte, cet appel téléphonique a grandement contribué à réparer les relations entre les deux sociétés et Holland a récemment révélé que Pratt, qui joue Star-Lord dans le MCU, l’avait soutenu pendant l’épreuve. Holland et Pratt jouent ensemble dans le prochain film Disney Onward et, s’exprimant lors de la première mardi soir, l’acteur de Spider-Man a déclaré que Pratt lui avait assuré que tout irait bien entre les deux géants du divertissement et que tout irait bien pour lui, qu’ils renouvellent ou non. leur accord. “Tout le monde était vraiment favorable, absolument tout le monde”, a déclaré l’acteur britannique à Variety, ajoutant:

Mais Chris et moi étions évidemment dans les coulisses ensemble avant que nous soyons appelés sur scène et je lui disais la nouvelle et il ne l’avait pas encore entendue. Et il a dit: “ Non, ça ne va pas arriver, ils vont le comprendre et sinon, ça ira ”, donc c’est vraiment bien de l’avoir dans mon coin parce que c’est quelqu’un que je regarde vraiment à et apprécier. Je suis content que nous soyons de bons amis.

La Hollande aura un calendrier assez chargé pour l’avenir, avec l’adaptation cinématographique de Naughty Dog’s Uncharted qui devrait commencer à tourner dans environ un mois, bien qu’un nouveau réalisateur n’ait pas encore été nommé. La sortie du film a récemment été repoussée au 5 mars 2021 – pas le premier retard de son histoire de développement troublée – après avoir été préparée pour un lancement cette saison des fêtes. Holland joue également dans The Devil All The Time, un film qui sortira cette année sur Netflix. Il y sera rejoint par la co-star des Avengers Sebastian Stan (Bucky Barnes alias The Winter Soldier) et le film est produit par une autre co-star de Marvel dans Jake Gyllenhaal, qui a joué le méchant Quentin Beck alias Mysterio dans Spider-Man: Far en 2019 De la maison.

Les fans de Spider-Man étaient assez soulagés d’apprendre que Disney et Sony avaient conclu un nouveau contrat, mais peut-être pas plus que Holland. Le rôle de l’acteur en tant que super-héros du web-slinging a été bien reçu dans l’ensemble et, bien qu’il aurait probablement resté Spider-Man avec Sony opérant seul, il est probable que tout le monde, y compris Pratt, préfère qu’il se balade autour du MCU. Les deux acteurs semblent avoir développé un peu de bromance ces derniers temps, donc tout aussi bien.

