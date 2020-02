Chris Pratt commencera prochainement le tournage de Jurassic World 3

Jurassic World 3 est sur le point de commencer son long tournage mondial, Chris Pratt notant qu’il part pour le tournage aujourd’hui. Pratt est apparu sur Ellen hier et a révélé qu’il partait pour le tournage aujourd’hui.

“Cela ressemble à [the end]”, A déclaré Pratt en mentionnant que” à peu près tout le monde “de la distribution d’origine était là. Il a poursuivi: “Je pars demain et je vais tirer pendant longtemps. Le script est – le script est incroyable. Colin Trevorrow, qui a écrit et réalisé Jurassic World, revient pour faire celui-ci. Je ne peux pas attendre. “

Interrogé sur la durée du tournage, Pratt a répondu: «Je vais tourner et fermer jusqu’en juillet. C’est un gros problème. Cela représente environ 100 jours de tournage. C’est un film énorme. C’est un grand film. Nous serons partout dans le monde. L’histoire est vraiment, vraiment engageante. Vraiment cool. Et oui, ça va être gros. “

Trevorrow est de retour pour réaliser le film à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Emily Carmichael et Derek Connolly. Bryce Dallas Howard revient avec Pratt avec, comme Pratt l’a mentionné, une grande partie de la distribution originale. La sortie du film est prévue pour le 11 juin 2021.