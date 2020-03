Chris Pratt et Tom Holland révèlent qui gagnerait: Star Lord ou Spider-Man

Partager

Les acteurs Chris Pratt et Tom Holland ont coïncidé dans l’univers cinématographique Marvel en tant que Star Lord et Spider-Man, mais aussi dans le film Pixar Onward.

Profitant du fait que beaucoup de chimie a émergé dans le tournage de Avengers: Infinity War entre Chris Pratt y Tom Holland, ont été embauchés pour prêter leur voix aux deux protagonistes du film Pixar En avant. Dans une récente interview, ils ont commenté qui gagnerait dans une bataille entre Spider-man y Seigneur des étoiles.

La première fois que ces deux personnages se sont rencontrés sur la planète Titan, les Gardiens de la Galaxie et les héros de la Terre étaient en route pour affronter Thanos. Quand ils traversent, ils commencent une brève bataille entre les deux groupes qui se termine par une égalité quand ils découvrent que Star Lord est un terrien. Donc pour l’instant, nous ne savons pas si Spider-Man pourrait y faire face.

“Je pense qu’il gagnerait probablement Spider-Man, non?” Chris Pratt réfléchit. “Parce que tu as le costume Iron Spider.”

“Sans aucun appareil”, a expliqué Tom Holland. “Je pense que Peter Quill pourrait prendre Peter Parker, mais je pense que Spider-Man éliminerait probablement Star Lord.”

Bien que Chris Pratt ait indiqué qu’il aurait de l’aide dans un combat comme celui-là. “Peter Quill ne se bat jamais seul et se bat toujours sale. Il a les Gardiens de la Galaxie. Donc, si vous me défiez, vous devez aussi affronter Drax et Rocket Racoon. »

Chris Pratt a fait valoir que cela ressemblait à une “question piège” car les héros “ne se battraient jamais”, et Tom Holland était d’accord avec ce sentiment, déclarant: “Nous ne nous battrions jamais parce que nous sommes les meilleurs amis!”

Se rencontreront-ils à nouveau dans l’univers cinématographique Marvel?

Après que Avengers: Fin de partie Spider-Man et Star Lord ne semblent pas se revoir dans un film. Depuis Spider-Man a beaucoup de problèmes sur Terre parce que Mysterio a annoncé son identité secrète au monde. Alors que Star Lord est allé dans l’espace à la recherche de Gamora et il semble qu’il n’a pas l’intention de retourner sur sa planète natale.

Donc, si nous revoyons Chris Pratt et Tom Holland ensemble dans un film, cela n’a sûrement rien à voir avec Marvel.

