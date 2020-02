Chris Pratt jouera dans la «liste des terminaux» de Thriller Series d’Antoine Fuqua à MRC Television – Blackfilm

Variety rapporte que Chris Pratt est attaché à la star et à la production exécutive d’une adaptation en série du roman de Jack Carr “La liste des terminaux.” Antoine Fuqua est attaché aux productions directes et exécutives, Fuqua et Pratt ayant apporté le projet au studio. David DiGilio est sur le point d’écrire pour produire la série.

Pratt produira des productions exécutives via ses Productions Indivisibles. Fuqua dirigera et produira des productions sous sa bannière Fuqua Films. L’émission est un projet de Civic Center Media en association avec Media Rights Capital (MRC) Television.

«La liste des terminaux» est décrite comme un thriller de complot. Il suit Reece (Pratt) après que toute sa section de Navy SEALs ait été prise en embuscade lors d’une mission secrète à enjeux élevés. Reece rentre chez lui avec des souvenirs contradictoires de l’événement et des questions sur sa culpabilité. Cependant, à mesure que de nouvelles preuves apparaissent, Reece découvre des forces obscures qui travaillent contre lui.

Aucun réseau ou service de streaming n’est actuellement connecté.

La série réunit Pratt et Fuqua, qui ont déjà travaillé ensemble sur «The Magnificent Seven» en 2016, que Fuqua a réalisé et dans lequel Pratt a joué.

Fuqua a produit un certain nombre de spectacles, dont “Shooter” pour USA Network “et” Training Day “pour CBS. Tous deux étaient basés sur des films réalisés par Fuqua. Il a également produit la série Fox «The Resident». Fuqua est surtout connu pour ses longs métrages. Avec “The Magnificent Seven”, “Shooter” et “Training Day”. Fuqua a réalisé des films tels que “The Equalizer” et sa suite, “Olympus Has Fallen” et “Southpaw”.