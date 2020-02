“Chris Pratt m’a aidé pendant la crise de Spider-Man”

Partager

Nous avons tous participé à la grande crise de Spider-Man. L’accord rompu entre Sony et Marvel a provoqué une très mauvaise passe pour Tom Holland. Mais heureusement, l’acteur avait le soutien de Chris Pratt, son partenaire au sein de l’UCM.

La fameuse crise entre Sony et Marvel C’était l’un des sujets les plus chauds de 2019, où nous avons appris que l’accord entre les deux producteurs avait été rompu. Bien que les fans aient eu du mal, le pire était Tom Holland, qui donne actuellement vie à Spider-man. L’acteur a avoué avoir été “brisé et très en colère”, mais heureusement, il avait le confinement de son partenaire Chris Pratt

Dans une interview avec Variety dans l’aperçu d’Onward, le film qu’il partage avec Pratt, Tom Holland était honnête au sujet du rôle qu’il avait durant cette période difficile avec Spider-Man: «Tout le monde m’a soutenu, évidemment, mais Chris et moi étions dans les coulisses ensemble [de la D23 Expo] avant de nous appeler sur scène. Je lui ai annoncé la nouvelle parce qu’il ne le savait pas et il a dit: «Non, ça n’arrivera pas. Cela n’arrivera pas. Ils le répareront et, sinon, tout ira bien. Tu vas être bien”. C’était donc formidable de l’avoir à mes côtés parce que c’est quelqu’un que j’admire et que j’apprécie. Je suis content que nous soyons de bons amis. »

À d’autres occasions, l’acteur qui joue Spider-Man avait déjà commenté à quel point il était inquiet à la fois pour l’avenir du personnage et pour le sien., c’est pourquoi Bob Iger, le PDG de Disney, l’a appelé: «Je l’ai fait parce que je savais que j’étais très inquiet (…) et je savais à quel point c’était important pour lui et à quel point c’était important pour nous. Il m’a dit: «S’il te plait. Pouvez-vous faire quelque chose? S’il vous plaît, monsieur, s’il vous plaît? Et j’ai répondu: “Tom, je vais essayer.” Le reste est déjà connu: Spidey est finalement resté à l’UCM grâce à Tom et à l’insistance des fans.

