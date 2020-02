Chris Pratt star dans la série Antoine Fuqua, ‘The Terminal List’

Comme le rapporte The Hollywood Reporter, Antoine Fuqua (par le biais de Fuqua Films) et MRC Television ont commencé à développer une adaptation télévisée du thriller à succès et du roman d’action de Jack Carr, «La liste des terminaux». La série met en vedette la star de “ Guardians of the Galaxy ”, Chris Pratt, dans lequel il sera le premier rôle télévisuel majeur de l’acteur après avoir participé il y a cinq ans à la sitcom NBC, “ Parks and Recreation ”.

Publié en 2018, le roman est décrit comme un thriller sur une conspiration qui suit l’histoire de Reece, dont toute l’équipe de Navy SEAL est prise en embuscade lors d’une mission secrète à haut risque. De retour à la maison avec ces mauvais souvenirs et de nombreuses questions sur ce qui s’est passé, de nouvelles preuves apparaissent lorsque Reece découvre que c’est le gouvernement américain qui est à l’origine de la mort de son équipe.

Antoine Fuqua réalise la série à partir d’un scénario adapté par David DiGilio. En plus de jouer dans la série, Pratt a également été producteur exécutif avec Fuqua et DiGilio. Soyez également la deuxième collaboration entre Fuqua et Pratt, car en 2016, ils coïncidaient déjà dans l’action occidentale, “ The Magnificent Seven ”.

Les médias soulignent enfin que les producteurs de MRC Television et Civic Center Media envisagent de reprendre la série dramatique avec l’intention de développer plusieurs saisons qui seront offertes à divers réseaux câblés et services de diffusion premium.