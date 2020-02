Chris Rock poursuit un tueur dans la première bande-annonce de Spiral: From the Book of Saw

La première bande-annonce et affiche de la revalorisation de Chris Rock, Spiral: From the Book of Saw, a été lancée, donnant une nouvelle direction à la série. Lionsgate a publié le premier matériel promotionnel pour le prochain film d’horreur, que vous pouvez voir ci-dessous.

La bande-annonce débute avec le détective de police de Rock, Ezekiel Banks, qui plaisante avec le détective recrue de Max Minghella avant d’être appelé sur une scène macabre avec un sens des enjeux personnels, comme nous apprenons dans la bande-annonce que le tueur vise la police. Cela mène à toutes les caractéristiques que nous attendons de la franchise Saw, y compris les pièges, les poupées effrayantes et, bien sûr, ce score de Saw immédiatement reconnaissable.

Le film est réalisé par le vétéran de la franchise Saw Darren Lynn Bousman à partir d’un scénario de Josh Stolberg et Peter Goldfinger, basé sur une histoire de Rock. Il met en vedette Rock, Minghella, Marisol Nichols et Samuel L. Jackson et ouvre le 15 mai. Le synopsis se lit comme suit:

Un cerveau sadique déchaîne une forme de justice tordue dans Spiral, le nouveau chapitre terrifiant du livre de SAW. Travaillant dans l’ombre d’un vétéran de la police estimé (Samuel L. Jackson), le détective impudent Ezekiel «Zeke» Banks (Chris Rock) et son partenaire recrue (Max Minghella) se chargent d’une enquête macabre sur des meurtres qui rappellent étrangement ceux de la ville. horrible passé. Pris au piège sans le savoir dans un mystère qui s’approfondit, Zeke se retrouve au centre du jeu morbide du tueur.