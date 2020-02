Christian Bale pourrait jouer un méchant cosmique Marvel

L’acteur Christian Bale négocie pour participer à Thor: Amour et tonnerre jouer un grand méchant cosmique de Marvel.

Bien qu’il se souviendra toujours de lui comme de la trilogie Batman of the Dark Knight, l’acteur Christian Bale veut faire le saut vers UCM, mais cette fois, il jouera un méchant cosmique de Marvel. Pour l’instant il n’a pas transcendé le nom, mais il y a deux caractères qui semblent être ceux indiqués. D’une part, c’est Gorr le dieu boucher et l’autre serait Beta Ray Bill, qui pourrait commencer comme ennemi puis devenir un héros. Les deux personnages peuvent être entièrement réalisés en CGI, donc l’acteur ne prêtait que sa voix.

Quel personnage aimeriez-vous que je joue? Laissez-nous vos réponses dans la section commentaires.

Les dernières informations indiquent que Christian Bale Il n’a pas encore conclu l’accord et il reste des documents à signer. Cependant, il reste dans les négociations et cela augure bien pour le film de Thor: Amour et tonnerre.

Pour l’instant, ils ne veulent pas que l’identité de ce méchant cosmique Marvel soit connue car cela donnerait des indices très importants à l’intrigue du film.

De quoi parlera Thor: Love and Thunder?

Le directeur Taika Waititi qui s’est occupé de Thor: Ragnarok Il revient pour prendre les commandes de ce qui sera le film le plus amusant et épique de tous ceux qui ont sorti la franchise. Par conséquent, ils ont besoin d’un méchant cosmique à la hauteur.

La quatrième tranche de Dieu du tonnerre aura un casting où ils se démarquent Chris Hemsworth comme Thor, Natalie Portman comme Jane Foster, Tessa Thompson comme Valkyrie et Taika Waititi comme Korg (voix). J’espère que vous pourrez convaincre Christian Bale être un méchant cosmique et ainsi contourner un casting de très haut niveau.

Thor: Love and Thunder sera présenté le 29 octobre 2021. Tu veux la voir?

Article précédentLe tournage de Mme Marvel est lié à d’autres projets Marvel

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.