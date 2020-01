Christian Bale pourrait rejoindre les films Marvel

L’acteur Christian Bale Il est en pourparlers pour jouer un personnage du prochain film Marvel.

Il a été rapporté que Marvel veut signer Christian Bale (Le Mans ’66, The Vice of Power) pour le film Thor: Amour et tonnerre, quatrième volet des aventures du Dieu du Tonnerre. Beaucoup ont spéculé que cela pourrait être Beta Ray Bill et serait donc un personnage généré par CGI et l’acteur ne prêterait que sa voix. Quelque chose de similaire à Groot et Vin Diesel ou Fusée et Bradley Cooper.

L’auteur de la bande dessinée de Marvel, Jason Aaron, a partagé les meilleures histoires de Thor, le personnage pourrait jouer l’acteur Christian Bale et c’est à propos Darrio Agger, le vicieux directeur exécutif de la grande et de la mauvaise entreprise Roxxon Corporation.

Vous savez qui a mon vote. “Qui joue Christian Bale dans THOR: AMOUR ET TONNERRE?” https://t.co/gIepxEvTBT pic.twitter.com/zHCCrMNl85

– Jason Aaron (@jasonaaron) 7 janvier 2020

Le papier a beaucoup de sens.

Christian Bale non seulement il s’intègre incroyablement dans le rôle, mais le personnage est d’abord apparu dans la bande dessinée Thor: Dieu du tonnerreprès du début de la course de Jason Aaron avec le dieu asgardien. Il est également commenté que ces bandes dessinées sont une grande référence pour le film Thor: Amour et tonnerre, qui verra Jane Foster de Natalie Portman transformer sa transformation en Thor puissant.

«Ils sont venus vers moi. De toute évidence, Jane Foster n’était pas dans le troisième film de Thor à cause de l’endroit où cela avait eu lieu. Je n’étais vraiment pas sur Terre et mon personnage était sur Terre », a expliqué Natalie Portman. «Et puis ils sont venus vers moi avec la quatrième idée et ils ont dit: Nous avons cette idée. C’était une histoire dans certaines bandes dessinées, où Jane devient Lady Thor. J’ai pensé que c’était très excitant. Et aussi, bien sûr, avec Taika, et j’adore Tessa Thompson et Chris Hemsworth. C’est donc excitant de retravailler avec eux. Et oui, je suis très excité de manier le marteau. »

Thor: Love and Thunder sera présenté le 7 novembre 2021. Quel personnage de Marvel aimeriez-vous que Christian Bale joue dans ce film? Il serait choquant de voir l’acteur qui sera toujours l’éternel Dark Knight Batman dans un film du studio de cinéma rival.

