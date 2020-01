Christian Bale sera dans ‘Thor: Love and Thunder’!

Via le rapport THR, le lauréat d’un Oscar Christian Bale («Le vice du pouvoir») est en pourparlers pour rejoindre le quatrième opus du Dieu du tonnerre ».Thor: Amour et tonnerre‘. Bien que pour le moment le rôle de l’acteur n’ait pas été révélé, certains médias suggèrent qu’il pourrait s’agir de Balder the Brave, le plus noble des dieux d’Asgard et son meilleur guerrier après Thor, qui a toujours été son meilleur ami. .

Ce sera la première incursion de l’acteur gallois dans le monde de la bande dessinée après avoir joué dans la trilogie de “ The Dark Knight ” de Christopher Nolan, en plus de la deuxième fois où un ancien Batman apparaît dans l’UCM, car Michael Keaton avait un rôle dans ” Spider-Man: Homecoming ‘(2017), où il a joué Vulture.

‘Thor: Love and Thunder’ sera réalisé par Taika Waititi (‘JoJo Rabbit’) et avec à nouveau Chris Hemsworth dans le rôle de Thor et Tessa Thompson dans le rôle de Valkyrie. Pour ce quatrième opus, Natalie Portman reviendra également en tant que Jane Foster, qui devrait finir par devenir Mighty Thor, la déesse du tonnerre, après avoir été touchée par le cancer et avoir pris le manteau et les pouvoirs de Thor.

Comme nous l’avons annoncé en juillet dernier, le tournage commencera au début de 2020 aux studios Fox de Sydney, en Australie, qui appartiennent maintenant à la société mère de Marvel, Disney. Il sera donc tourné au même endroit et immédiatement après «Shang-Chi et la légende des dix anneaux». Sa première, le 5 novembre 2021.