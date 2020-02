Christian Bale’s Terminator Salvation On-Set Rant: The True Story

Pendant la production de la suite de 2009 Salut Terminator, l’acteur principal Christian Bale a été filmé en train de fondre, et voici ce qui s’est passé. Bale est un acteur très talentueux. Ce n’est pas contesté et est facilement attesté par la myriade de récompenses d’acteur sur son manteau, y compris un Oscar. Bale a joué beaucoup de personnages mémorables, y compris, mais sans s’y limiter, le tueur en série yuppie d’American Psycho Patrick Bateman, l’ancien boxeur toxicomane Dicky Eklund dans The Fighter, et Batman lui-même dans la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan.

Bale est un acteur capable d’attirer l’attention sur un projet simplement en acceptant d’y apparaître, et il s’est montré extrêmement polyvalent et prêt à transformer son corps de manière incroyable pour s’adapter à un rôle particulier. Cela a été vu plus récemment en 2018, le biopic satirique Dick Cheney Vice, dans lequel Bale a fait le poids pour sa représentation du vice-président de George W.Bush.

Compte tenu de la réputation de Bale, quand il a signé pour jouer en tant qu’adulte grisonnant John Connor dans Terminator Salvation en 2009, de nombreux fans se sont réjouis. Un acteur du calibre de Bale ne serait certainement pas à bord du suivi de la franchise s’il n’avait pas un bon script. Alors que le film final a surtout été rejeté par les fans, sa production a fini par attirer l’attention de Bale pour toutes les mauvaises raisons.

Christian Bale’s Terminator Salvation On-Set Rant True Story

En février 2009, quelques mois avant l’arrivée de Terminator Salvation dans les salles de cinéma, un enregistrement audio de Christian Bale a fait surface publiquement. L’enregistrement, clairement réalisé à l’insu de l’acteur, contenait l’audio d’une diatribe en colère sur le plateau de Bale lors du tournage au Nouveau-Mexique en juillet 2008. Dans la diatribe, Bale s’envole verbalement avec le directeur de la photographie du film, Shane Hurlbut, qui avait marché sur réglé pour vérifier une lumière pendant le tournage d’une scène. C’était apparemment la deuxième fois qu’il le faisait, et Bale était furieux, frappant Hurlbut avec un déluge de bombes F, et menaçant d’écraser son équipement d’éclairage.

Pire encore, Bale a effectivement menacé de quitter le film si Hurlbut commettait cette infraction une fois de plus sans être licencié par la suite. Pour sa part, Hurlbut s’est montré très désolé sur l’enregistrement, mais encore une fois, il ne pouvait pas bien entrer dans un match criant avec la star de Terminator Salvation. La diatribe de Bale a valu à l’acteur un grand contrecoup, bien que certains dans le show-business aient défendu sa plainte.

Bale a fini par s’excuser publiquement pour l’incident, notant également qu’il avait réglé ses différends avec Hurlbut ce jour-là, et les deux ont continué à travailler ensemble pour le reste de la production. Cependant, les deux hommes n’ont pas travaillé sur le même projet depuis. De façon amusante, le plus oubliable Salut Terminator a depuis disparu de l’esprit de nombreux fans, et le comportement combatif de Bale sur le plateau peut maintenant être son aspect le plus connu.

