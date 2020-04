Christoph Waltz rejoint la campagne de réalisation du film

Partager

Bien que plus d’un an se soit écoulé depuis le premier épisode, les fans attendent toujours avec impatience Alita 2. Cependant, l’image n’est pas si optimiste. Dans le même esprit, l’acteur Christoph Waltz a rejoint la campagne de réalisation du film.

Cela fait plus d’un an que nous avons enfin pu voir Battle Angel: The Last Warrior . L’adaptation du manga populaire a été un projet qui a pris de nombreuses années à se concrétiser et le résultat final a été plus apprécié par le public que par la critique, mais pour l’instant nous n’avons pas entendu parler des possibilités qui se présenteront. Alita 2. L’idée d’une deuxième partie a beaucoup de monde excité et l’acter Christoph Waltz faire partie de ce groupe.

Dans une interview avec Collider, et après avoir admis qu’il n’avait pas donné la priorité au lancement quand il est arrivé à la carte, Christoph Waltz Il a révélé qu’il aimerait beaucoup voir une deuxième partie du film, bien qu’il ait admis qu’il n’avait pas connaissance de plans pour réaliser cette suite attendue. Cependant, il a admis qu’il y avait plusieurs éléments de l’intrigue du premier film qui ont été évoqués pour Alita 2. Et oui, il aimerait revenir une fois de plus dans ce monde créé pour la bande.

“Bien sûr, bien sûr. Mais, vous savez, je n’ai rien entendu et je suis un peu déçu de n’avoir rien entendu jusqu’à présent parce que je sais qu’il a des fans. Je sais que les gens l’ont aimé et de ce que disent les autres, je les ai aimés. et j’ai aimé travailler dessus et le résultat final. Ensuite, c’était Fox, et Fox n’existe plus. Maintenant c’est Disney, peut-être que ça ne rentre pas dans la “disnification”, mais je n’en ai aucune idée “, a révélé l’acteur.

Ce sera possible?

Depuis sa première, les fans ont demandé que Disney envisager de continuer l’histoire de AlitaUne annonce sur la suite a même été faite à propos d’un petit avion qui a survolé la ville de Los Angeles, mais cela n’a pas suffi. Ce n’est pas seulement pour ça, car le film de Robert Rodriguez il n’avait pas peur de montrer certains des éléments les plus grossiers de l’histoire et cela peut ne pas aller, comme il le mentionne Christoph Waltz, aux valeurs de l’entreprise familiale. La vérité est que les fans sont les seuls à pouvoir y parvenir Alita 2 voir la lumière.

Partager

Publication précédente

Chris Hemsworth a inventé un ridicule Avengers: Endgame SPOILER

Article suivant

L’ancien directeur de Flashpoint aurait pu quitter le projet pour Ezra Miller

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.