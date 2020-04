Christoph Waltz sera ravi d’une suite à ‘Alita: Combat Angel’

Malgré le fait que les critiques n’étaient pas enthousiastes à propos de la première de ‘Alita: Angel of Combat’, le public a décidé d’apporter son soutien à ce film qui a levé environ 404 millions de dollars dans le monde pour un budget de 175 millions. En l’absence de confirmation officielle de sa suite, dans une interview avec Collider, Christoph Waltz était ravi de la possibilité de répéter son rôle de figure paternelle:

“Bien sûr! Mais vous savez, c’est autant que vous”, a déclaré Waltz lorsqu’on lui a demandé s’il souhaitait participer à la suite. “Je n’ai rien entendu et je suis un peu déçu et surpris, parce que je sais qu’il a beaucoup de followers. Je sais que les gens ont aimé et aimé travailler sur le film. Vous savez, c’était Fox et Fox n’existe plus. Maintenant c’est Disney. Peut-être que cela ne rentre pas dans la Disneyfication, mais je n’en ai aucune idée. Peut-être qu’ils y travaillent et je n’ai pas été la première personne à le découvrir, mais en attendant, nous nageons. “

Une adaptation cinématographique du manga original de Yukito Kishiro, le film est réalisé par Robert Rodrgueza sur la base d’un scénario co-écrit avec James Cameron et Laeta Kalogrindis. Concernant sa distribution, Ed Skrein, Eiza Gonzlez, Jackie Earle Haley, Jennifer Connelly, Christoph Waltz, Mahershala Ali, Michelle Rodriguezy et Rosa Salazar font partie des acteurs et actrices qui la composent.

En décembre dernier, le producteur Jon Landau a ouvert la porte à une éventuelle suite du film. Landau a révélé que l’idée de Cameronantes de prendre sa retraite en tant que directeur du projet était de réaliser un triloga pour les aventures d’Alita, en plus d’insinuer qu’il existe de nombreuses possibilités que le La suite se termine sur une plate-forme de streaming Disney + ou Prime Video.