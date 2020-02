Christopher Eccleston émerge de TARDIS à la convention Doctor Who

Christopher Eccleston a fait un fantastique retour en forme dans le TARDIS, quinze ans après avoir joué le neuvième docteur en Docteur Who. Le neuvième docteur d’Eccleston était le visage que les fans ont vu lorsque Doctor Who a été relancé après une longue interruption en 2005.

Doctor Who est une émission de télévision britannique emblématique diffusée depuis plus de cinquante ans, l’histoire suit un voyageur temporel de la planète Gallifrey appelé le docteur. Le neuvième docteur d’Eccleston est particulièrement remarquable car il a survécu aux ravages de la guerre galactique dans le temps, un affrontement chaotique qui a vu la fin des Time Lords et de leurs ennemis mortels les Daleks. (L’extinction des deux races a été révélée plus tard par la main du docteur.) Le neuvième docteur était le dernier des Time Lords, hanté par ses choix mais essayant toujours de regarder vers l’avenir.

Récemment, Christopher Eccleston a fait une apparition à la convention des fans de Doctor Who GallyOne, pour le plus grand plaisir des fans de Doctor Who du monde entier. Eccleston a fait sa grande entrée via le TARDIS, et l’utilisateur de Twitter tardis_monkey a saisi le moment glorieux devant la caméra. Découvrez le retour d’Eccleston du TARDIS ci-dessous:

L’une des raisons de la longévité de Doctor Who est la brillante vanité du spectacle que le personnage titulaire se régénère en une personne complètement différente à chaque fois qu’il meurt, permettant à la série de refondre le docteur toutes les quelques années. L’incarnation d’Eccleston est universellement appréciée, même si le neuvième docteur n’a duré qu’une saison. L’acteur a apporté un puissant mélange de pathos, de comédie et un véritable sens de l’humanité au personnage autrement étranger. La capacité d’Eccleston à passer de l’humour léger au docteur aux bords sombres en une seconde a créé le précédent pour les docteurs de la renaissance, de neuf au 13e docteur de Jodie Whittaker. Le personnage peut être capable de faire une blague, mais quiconque ou quoi que ce soit qui menace les amis du Docteur risque de déclencher la colère du Seigneur du Temps. Inutile de dire que les fans étaient déçus que le neuvième Docteur incroyablement complexe d’Eccleston ne soit pas apparu dans l’épisode du 50e anniversaire.

Il y avait un poids énorme sur les épaules de Christopher Eccleston lorsque Doctor Who a été relancé en 2005, après avoir été interrompu depuis 1989. Une tentative antérieure de faire revivre la série via un téléfilm avait échoué, de sorte que la représentation d’Eccleston pouvait soit faire ou défaire la seconde de Doctor Who. chance à la vie. Le neuvième docteur d’Eccleston a eu de nombreux moments brillants, et les fans ont été attristés quand il est devenu le dixième docteur de David Tennant. Christopher Eccleston a cimenté son héritage parmi Docteur Who fans du monde entier. Si les acclamations des fans adorateurs levant avec impatience leurs téléphones pour capturer le neuvième docteur sortant du TARDIS pour la première fois en quinze ans sont une indication, son temps passé ne fait que le manquer davantage.

