Christopher Meloni va réorganiser Law & Order: le personnage de SVU pour un spin-off à venir

Deadline rapporte que Christopher Meloni devrait reprendre son rôle d’Elliot Stabler de Law & Order: SVU pour un prochain spin-off de Dick Wolf. Le drame sans titre a reçu une commande de treize épisodes et fait partie d’un premier contrat de cinq ans à neuf chiffres et multiplateforme signé par Universal Television le mois dernier.

Wolf produira en collaboration avec Arthur W. Forney et Peter Jankowski pour Wolf Entertainment et Universal TV. Matt Olmstead (Chicago PD) est considéré comme le showrunner. La nouvelle série se déroule à New York et met en vedette Stabler à la tête d’une unité du crime organisé pour le NYPD. Puisqu’il est situé dans la même ville que SVU, il est possible que Stabler puisse se réunir avec Olivia Benson à un moment donné.

Meloni a joué dans SVU en face de Mariska Hartigay pendant douze saisons, ce qui a valu à Meloni une nomination aux Emmy Awards en 2006. Meloni est parti à la fin de la saison douze et Stabler a donc été éliminé, quittant brusquement son travail.