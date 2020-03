Christopher Nolan écrit une lettre émotionnelle demandant de sauver les théâtres

Le réalisateur Christopher Nolan a écrit un article d’opinion passionné prônant l’importance des cinémas une fois la pandémie du coronavirus passée.

Le monde entier souffre des conséquences de Coronavirus Et comme l’une des solutions est de rester chez soi, de nombreuses entreprises perdent beaucoup d’argent. Par conséquent, il existe un réel danger de disparition, ce qui peut arriver aux cinémas, car maintenant ils sont tous fermés sans revenu. Christopher Nolan Il est un grand défenseur de regarder des films dans les salles de cinéma. Puisqu’il considère que c’est là qu’ils sont le mieux dégustés.

Alors, Christopher Nolan a écrit un article d’opinion très passionné sur The Washington Post où il a qualifié les théâtres de “partie vitale de la vie sociale américaine” et a exhorté le gouvernement à les aider à se rétablir.

C’est son avis sur la situation que vit l’industrie cinématographique du fait de la crise.

En ce moment de défi et d’incertitude sans précédent, il est essentiel de reconnaître les décisions rapides et responsables prises par toutes sortes d’entreprises à travers le pays qui ont fermé leurs portes en pleine connaissance des dommages qu’elles causent à leurs entreprises. L’incroyable réseau de salles de cinéma de notre pays est l’une de ces industries. Alors que le Congrès examine les demandes d’assistance de tous les types d’entreprises concernées. J’espère que les gens voient notre communauté d’expositions pour ce qu’elle est vraiment: une partie vitale de la vie sociale. Fournir des emplois pour beaucoup et du divertissement pour tous. Ce sont des manèges où les travailleurs servent des histoires et des récompenses aux foules qui viennent profiter d’une soirée entre amis et en famille. En tant que cinéaste, mon travail ne pourrait jamais être complet sans ces travailleurs et le public qu’ils accueillent.

Les gens aiment vivre des histoires, car qu’ils le fassent ensemble ou seuls, les films, la télévision, les romans et les jeux éveillent nos émotions et nous fournissent la catharsis. Le réalisateur Christopher Nolan a déclaré avec passion.

En période d’incertitude, il n’y a pas de pensée plus réconfortante que le fait que nous soyons tous dans le même bateau. Quelque chose que l’expérience cinématographique renforce depuis des générations. En plus de l’aide dont les employés du cinéma ont besoin de la part du gouvernement, la communauté des expositions a besoin d’une association stratégique et tournée vers l’avenir des studios. Les dernières semaines ont été un rappel. Si nous en avons besoin, qu’il y a des parties de la vie qui sont beaucoup plus importantes que d’aller au cinéma.

Quand les gens pensent au cinéma, leur esprit va d’abord aux stars, aux studios, au glamour. Mais le cinéma concerne tout le monde. Les gens qui travaillent sur les étals, font fonctionner l’équipement, prennent des billets, réservent des films, vendent de la publicité et nettoient les toilettes dans les théâtres locaux. Il y a beaucoup de gens qui gagnent leur vie en gérant les lieux de rassemblement les plus accessibles et démocratiques de notre communauté.

Cet été, Tenet allait être présenté en première.

Christopher Nolan sans aucun doute, il est l’un des meilleurs réalisateurs d’aujourd’hui et il prend son temps entre les films, maintenant il allait faire la première Principe à l’été 2020. Mais la façon dont les choses sont avec le thème de Coronavirus nous ne savons pas si vous devrez changer la date.

