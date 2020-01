Chucky a tué sa propre mère (mais pas dans les films pour enfants)

Comme si Chucky n’était pas assez mauvais en tant qu’humain et en tant que poupée, la romanisation de Jeu d’enfant 2 révèle qu’il a en fait tué sa propre mère. Avant de devenir un jouet meurtrier, Chucky était bien sûr un tueur en série humain nommé Charles Lee Ray, surnommé The Lakeshore Strangler par la police. Au fur et à mesure que la franchise Child’s Play a continué, de plus en plus de choses ont été révélées sur le passé humain de Chucky, comme son histoire d’amour avec sa petite amie Tiffany (Jennifer Tilly) et son obsession malsaine pour Sarah Pierce.

Chucky n’est clairement pas le genre de personne capable d’avoir une relation conventionnelle avec quelqu’un, que ce soit un ami, un parent ou un autre significatif. C’est une chose qui rend Tiffany et lui si parfaits l’un pour l’autre, car ils aiment tous les deux tuer des gens, et ni l’un ni l’autre n’a tendance à prendre n’importe quoi, même l’un de l’autre. C’est une combinaison volatile, mais surtout fonctionnelle, comme le montre leur alliance continue dans le dernier film Cult of Chucky.

En relation: Jeu d’enfant: le nom humain de Chucky a été inspiré par trois vrais meurtriers

Son enfance et sa relation avec ses propres parents sont un aspect de la vie humaine de Chucky qui n’a jamais vraiment été exploré à l’écran, bien que le synopsis officiel de l’intrigue de la prochaine émission de télévision de Chucky de Syfy laisse entendre que ce n’est pas le cas pendant beaucoup plus longtemps. Pour l’instant cependant, l’enfance de Chucky a déjà été abordée un peu dans la romanisation officielle de la suite de 1990, Child’s Play 2.

Dans la romanisation du film Child’s Play 2, écrite par Matthew J. Costello, l’enfance de Chucky est plongée dans une certaine mesure. Il a été révélé que la vie à la maison de Chucky était terrible, avec un père qui n’était jamais là et une mère qui était un nain, mettant la petite taille de Chucky en tant que poupée Good Guy sous un nouveau jour. Chucky a été impitoyablement taquiné par d’autres enfants en raison de la taille de sa mère, et pour couronner le tout, elle a également été abusive envers lui. Finalement, Chucky l’a étranglée à mort, préparant le terrain pour sa future “occupation”.

Bien que ce qui précède soit un ajout intéressant à la trame de fond de Chucky, il n’est pas difficile non plus de comprendre pourquoi il n’a pas été représenté à l’écran. D’une part, il y a des implications malheureuses à dépeindre la mère de Chucky comme une petite personne comme un problème, même si elle est aussi une mauvaise personne quelle que soit sa taille. De plus, avoir Chucky commis matricide serait un peu trop dur pour le film d’horreur de studio moyen, en particulier dans le cadre d’une franchise qui se tournait souvent vers la fin comique du spectre. Il sera intéressant de voir si une partie de cette histoire écrite est transférée au Un jeu d’enfant Émission de télévision.

Plus: Chucky, même pour Child’s Play, veut que la saison 4 de Hannibal se produise