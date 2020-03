Ciara Renée de Disney ‘Frozen’ sur Broadway Talks Representation – Blackfilm

Disney’s Congelé est une histoire de fraternité, de sacrifice et d’amour inconditionnel que le public a tous appris à connaître et à aimer. Depuis sa sortie en salles dans les salles de cinéma à travers le pays en 2013, les jeunes filles et les adultes ont adoré les deux princesses, Elsa et Anna, qui ne pourraient pas être plus différentes, mais qui ont néanmoins une adoration l’une pour l’autre. Le récit de Frozen se concentre sur Elsa, qui a été conditionnée pour être une introvertie dans une tentative de masquer ses pouvoirs magiques hérités; tandis que sa sœur cadette libre d’esprit et extravertie Anna a toujours eu la liberté d’être son moi authentique.

La beauté thématique de Frozen pour le public a toujours reposé sur la façon dont le scénario dénote clairement qu’il est possible de valoriser et d’apprécier quelqu’un qui ne ressemble en rien à vous. Dans ce cas, il se trouve que ce sont les deux personnages juxtaposés de deux sœurs qui nous entraînent dans chacun de leurs mondes. Nous apprendrons plus tard que c’est l’amour qui les lie vraiment ensemble, et que vous soyez un fan adulte ou un enfant – c’est ce message puissant qui rend Frozen si attrayant.

Cette franchise Disney bien-aimée a fait ses débuts en salles à Broadway en mars 2018 et n’a cessé de se développer depuis. Plus récemment, les actrices talentueuses Ciara Renée Harper (Pippin, Tick, Tick… ​​Boom !, The Wrong Man) a pris le rôle d’Elsa avec Mckenzie Kurtz faisant ses débuts à Broadway en tant qu’Anna, et la correspondante de Blackfilm.com Lynnette Nicholas a récemment eu l’occasion de parler avec Ciara Renée sur son rôle en tant qu’Elsa, l’importance de la représentation, comment l’esprit de fraternité dans Frozen la touche et plus encore.

Est-ce que vous et le personnage Elsa partagez des traits de personnalité?

Ciara Renée: Je pense qu’Elsa est introvertie et moi aussi. Même si j’aime les gens, je dois aussi passer mon temps seul. Donc, je comprends parfaitement d’où vient Elsa.

Il y a un fort esprit de fraternité dans Frozen. Le thème de la fraternité a-t-il changé ou affecté votre perception d’une manière ou d’une autre, parce qu’Elsa et Anna ont un lien si fort?

Ciara Renée: Oui. Ça me brise le cœur tous les soirs de sentir la distance entre ces deux sœurs. J’ai mes propres sœurs. Certains d’entre eux avec lesquels je n’ai pas grandi. Je ne les ai rencontrés que plus tard dans ma vie. Donc, il y a eu une distance entre mes sœurs et moi. J’apprends que je dois aussi combler cette distance dans ma vie réelle, et j’apporte cela sur la scène avec moi tous les soirs alors que j’essaie de combler cet écart avec ma sœur Anna sur scène.

En tant que femme de couleur jouant Elsa, quelles expériences personnelles choisissez-vous d’apporter à ce rôle et quelle importance cela a-t-il pour vous?

Ciara Renée: C’est une grande question. En tant que femme de couleur, je comprends vraiment le sentiment d’être à l’extérieur des choses. Surtout dans cette industrie. C’est définitivement une industrie dirigée par des blancs et je sais que les choses évoluent maintenant. Quand j’étais plus jeune dans l’industrie à l’âge de 23, 24 ans et que je faisais mon premier spectacle à Broadway, j’étais très habitué à être entouré ou à être dans des pièces principalement blanches et à être la seule personne de couleur. Ainsi, de cette façon, je me suis parfois senti comme «l’autre» ou en dehors du groupe. Et je pense que c’est quelque chose qu’Elsa comprend aussi.

Avez-vous déjà vécu des expériences où les directeurs de casting ne savaient pas comment vous lancer?

Ciara Renée: Oui, je pense absolument. J’ai l’impression d’avoir particulièrement vécu cela à la télévision et au cinéma. Et maintenant, le casting est très spécifique, et cherche à lancer de la manière la plus réelle possible. Je jouais beaucoup de rôles latins. Je ne joue plus ces rôles, parce que je ne suis pas vraiment latine. Je peux regarder de cette façon ou présenter de cette façon, mais je ne le suis pas. C’est intéressant maintenant. Je vais pour des choses qui sont censées être pour des Noirs ou des femmes noires, et ils me regardent et parfois ne pensent pas que je compte vraiment comme une personne noire. Donc, ça a été une chose vraiment intéressante à naviguer, surtout dans le climat social et politique actuel dans lequel nous sommes.

Que diriez-vous aux autres jeunes filles de couleur qui vont se mettre à votre place à l’avenir? Que diriez-vous de les encourager en ce qui concerne leur identité et leur identité?

Ciara Renée: Je leur dirais que ce sont des reines. Non seulement ils sont des reines, mais ils sont aussi des humains et ils sont autorisés à faire des erreurs. Je pense qu’il y a beaucoup de pression sur les personnes de couleur pour qu’elles se présentent et soient excellentes tout le temps, et c’est un excellent objectif. Mais nous sommes des êtres humains, et ce n’est pas juste de devoir se présenter et être excellent tout le temps. Ce n’est pas juste. Et vous n’êtes pas non plus une représentation de toute l’expérience des noirs ou de toute l’expérience POC. Alors, ne ressentez pas et ne prenez pas cette pression. Autant que possible, présentez-vous avec intégrité, présentez-vous avec honnêteté. Présentez-vous et soyez respectueux, et faites votre travail évidemment. Je pense qu’il est important d’essayer de réduire un peu le poids et la pression.

“Je ne peux pas te perdre” de Frozen the Broadway Musical