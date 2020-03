Cillian Murphy explique que son audition est Batman de Christopher Nolan

Partager

Le réalisateur Christopher Nolan est un grand fan de l’acteur Cillian Murphy car il a joué dans 6 de ses films et est également devenu presque Batman de la trilogie de Dark Knight.

Lors d’une interview faisant la promotion de son nouveau film Dans un endroit calme 2, l’acteur Cillian Murphy Il a commenté comment allait jouer son audition Batman de Christopher Nolan. Du papier qui n’a visiblement pas été reçu, Christian bale qui lui a donné vie. Cependant, il a pu intervenir dans les 3 films de la trilogie comme Docteur Jonathan Crane / L’épouvantail.

Au début de l’entretien, Cillian Murphy a commenté qu’il était un grand fan de la première tranche de Dans un endroit calme (2018), puisqu’il l’a vue avec ses enfants au cinéma et l’a considérée comme une expérience pleine d’émotions. Puis la série a parlé Peaky Blinders, date à laquelle il a remercié les fans pour leur grand enthousiasme et leur fidélité.

Pouvez-vous imaginer qu’il aurait joué dans la trilogie Dark Knight?

À la fin de l’entretien, ils ont demandé Cillian Murphet d’entendre devenir Batman de Christopher Nolan. L’acteur a fait l’éloge Christian bale, disant que c’était le bon choix. Puisqu’il a dit qu’à ce moment-là, il était évident qu’ils allaient le choisir. Cependant, il a fait les tests en utilisant le costume qu’il portait Val Kilmer dans Batman Forever (1995). Il a rappelé qu’ils devaient ajuster le costume, mais a expliqué qu’une fois la capuche allumée, vous ressentez la puissance du personnage et même mettez sa voix caractéristique. Il a également imité cette voix et le fait très bien.

Actuellement Cillian Murphy Il est l’un des acteurs les plus aimés et les plus respectés du cinéma. De plus, nous pouvons le voir plus de fois Thomas Shelby dans Peaky Blinders, puisqu’ils présenteront la sixième et la septième saison.

Alors que le réalisateur Christopher Nolan sera présenté en été Principe, un film qui ne présentait pas cette fois l’acteur Cillian Murphy. Quelque chose qui s’est produit dans la trilogie Dark Knight, Origin ou Dunkerque.

