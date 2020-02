Cinemascomics et Autocine Madrid vous invitent à Birds of Prey

Si vous voulez voir Oiseaux de proie dans Autocine Madrid, depuis Cinemascomics.com Nous tirons au sort 2 billets doubles.

Depuis Cinemascomics.com Nous avons un concours spectaculaire pour tous nos followers sur les réseaux sociaux, puisque vous pouvez regarder le film le plus attendu de ce début d’année, Oiseaux de proie, dans le Autocine Madrid. Nous avons 2 billets doubles pour se déplacer pour les jours Samedi 15 ou dimanche 16 février (au choix). Pour participer, vous devez lire attentivement les bases que vous pouvez voir ci-dessous.

Règlement du concours:

Dans le tweet que nous laissons ci-dessous, vous devez donner RT + MG.

Commentez avec qui vous iriez au cinéma pour regarder le film.

Vous devez être un adepte de @Cinemascomics et @autocinemadridrace

Le concours se termine le 13 février à 24h.

Bonjour les gars, nous voulons vous inviter à voir #AvesDePresa Nous tirons au sort 2 billets doubles pour voir le nouveau film DC au Auto Cinemas Madrid. Pour participer, vous devez suivre @autocinesmadrid et @Cinemascomics ainsi que donner MG + RT commentant qui vous aimeriez voir le film pic.twitter.com/wLjZDnOt42

– Cinemascomics (@Cinemascomics) 5 février 2020

Autocine Madrid est situé Calle Isla de Java 2 (28034 – Madrid) et vous pouvez consulter les horaires sur son site Web.

À propos des oiseaux de proie.

Le film est réalisé par Cathy Yan et a un casting spectaculaire formé par Margot Robbie comme Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead comme Helena Bertinelli / the Huntress, Ewan McGregor comme Black Mask, Jurnee Smollett-Bell comme Dinah Lance / Black Canary, Rosie Perez comme Renee Montoya, Bojana Novakovic comme Erika et Chris Messina comme Victor Zsasz.

Ce nouvel épisode avec des personnages de DC Comics se concentrera sur Harley quinn quand il part Joker, elle va commencer sa nouvelle vie à Gotham, mais cela entrera en conflit avec le méchant Masque noir, il formera donc un groupe avec quatre autres filles pour faire face à la grande menace qui les poursuit.

Oiseaux de proie c’est le premier film basé sur 2020 personnages de bandes dessinées, donc dans Cinemascomics.com Nous pensons que la meilleure façon de le vivre est de la manière la plus authentique et Autocine Madrid.

Ici, nous quittons la bande-annonce de Birds of Prey:

