Cinematters: le NY Social Justice Film Festival débute aujourd’hui, se déroule du 16 au 20 janvier – Blackfilm

Le Marlene Meyerson JCC Manhattan lancera aujourd’hui un tout nouveau festival du film: Cinematters: NY Social Justice Film Festival, qui présentera des films percutants pour engager la communauté vers une société plus démocratique, inclusive et juste. Le festival, qui se déroulera du 16 au 20 janvier 2020, explore divers thèmes de l’inégalité, de l’injustice, du plaidoyer et de la responsabilité sociale, et met en lumière des problèmes sociaux d’actualité, notamment la discrimination raciale, les droits LGTBQIA, la justice environnementale et relative à l’eau, les droits des immigrants et l’intolérance religieuse.

Prévu pour coïncider avec Journée Martin Luther King Jr, le festival, à travers des films, des événements spéciaux et des conversations, vise à inspirer les participants à réfléchir et à agir afin de créer une communauté d’individus civiques désireux de faire un changement collectif. Dans l’esprit de l’héritage du Dr King, le but ultime du festival est de promouvoir une action sociale qui mène à un changement positif dans notre société et au-delà.

Le festival Soirée d’ouverture la sélection sera Anthony MandlerL’histoire de la justice pénale en temps opportun, TOUS SE LÈVENT (anciennement connu sous le nom de «Monster»), à propos de Steve Harmon, un jeune adolescent noir, honore un étudiant et aspirant cinéaste, qui est accusé de meurtre pour crime. Adapté du roman à succès Monster de Walter Dean Myers, le premier film de Mandler a été présenté en première dans la section Compétition dramatique américaine au Sundance Film Festival 2018 et met en vedette Jennifer Hudson, Kelvin Harrison Jr., Jennifer Ehle, Jeffrey Wright et Tim Blake Nelson. “All Rise” affichera Jeudi 16 janvier à 19 h, suivi d’une séance de questions-réponses et de la réception d’ouverture.

Le festival Soirée de clôture sélection sera une projection spéciale de Kasi Lemmons’Trait narratif, HARRIET, qui raconte l’extraordinaire histoire de la fuite de Harriet Tubman de l’esclavage et de sa transformation en l’un des plus grands héros américains. Le biopic inspirant, qui met en vedette Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr., Joe Alwyn et Janelle Monáe, a été présenté en première au Festival du film de Toronto en septembre et a ouvert ses portes dans les cinémas du pays le mois dernier. Le film sera projeté sur Lundi 20 janvier à 17h30., suivi d’un Q&R.

Autres faits saillants de la programmation du festival:

La première de la côte Est de Leana HoseaDocumentaire révélateur TROISIÈME POUR LA JUSTICE, Qui explore les retombées dévastatrices ressenties par les communautés à travers les États-Unis (de Flint, Michigan à la nation Navajo) dont l’approvisionnement en eau a été contaminé et où notre ressource la plus précieuse, l’eau potable, n’est pas traitée comme un droit humain fondamental; Cinéaste primé aux Emmy Awards Michael BarnettDocumentaire dynamique et transformateur CHANGER LE JEU, qui nous emmène dans la vie de trois athlètes transgenres du secondaire – tous à différentes étapes de leur saison sportive, de leur vie personnelle et de parcours uniques qui connaissent à la fois le succès et une résistance féroce dans le monde du sport; Linda GoldsteinDocumentaire de réflexion NOUS SOMMES LES MONARCHES RADICALES, qui suit un groupe de filles de 8 à 12 ans de couleur à Oakland, en Californie, appelé les monarques radicaux – une alternative axée sur la justice sociale aux éclaireuses – dont la mission est de créer et d’inspirer une nouvelle génération de justice sociale militants; Adam ZuckerDocumentaire captivant de AMERICAN MUSLIM, un film sur le fait d’être musulman à l’ère de Trump; Billy McMillinPremier film documentaire LES ALL-AMERICANS, sur l’East LA Classic – un match de football annuel entre les rivaux les plus féroces du football du pays, James A. Garfield High School et Theodore Roosevelt High School, situé dans la plus grande communauté d’immigrants latinos du pays – et les obstacles personnels auxquels certains de leurs joueurs sont confrontés pendant ils s’efforcent de donner un sens à leur place dans l’Amérique d’aujourd’hui; Jacqueline OliveLe premier long métrage documentaire de TOUJOURS EN SAISON, qui suit l’histoire poignante d’une mère qui plonge plus profondément dans le meurtre horrible de son fils et déclenche une conversation nationale pour trouver justice pour son cas; et Barak Goodman & Chris DurranceFilm documentaire émouvant TUER LE DRAGON sur une initiative secrète de haute technologie lancée il y a 10 ans qui menace de saper notre démocratie et saluée par Variety comme «le film politique le plus important de l’année».

Tous les films seront suivis de conversations avec des cinéastes et des militants. Pour en savoir plus, visitez cinematters.film ou appelez le 646.505.5708.

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

Pour engager davantage la communauté vers l’action, le festival organisera une variété d’événements tout au long du week-end, notamment:

Shabbat Shabbang: Présenté en partenariat avec Cinematters

Nos dîners comprendront des films, des panneaux et de la musique qui inspirent l’action sociale – en prenant la pratique spirituelle de rompre le pain ensemble et en utilisant notre temps partagé pour explorer la justice sociale, l’histoire, les événements actuels et politiques, et d’autres sujets d’intérêt pour le public juif et new-yorkais . Pré-inscription obligatoire.

Vendredi 17 janvier | 19 h | Marlene Meyerson JCC Manhattan | 18 $ par personne

Cinematters R&R: Shabbat au JCC

Une occasion incroyable de vivre le Cinematters Festival en famille et en communauté, le R&R est une alternative incroyable au samedi typique de New York et tout est gratuit! Adapté aux adultes et aux enfants, cette journée comprendra des films et des artistes, des contes, le Peace of Heart Choir, une étude de texte sur la justice sociale, l’art, le yoga, la performance musicale, des discussions, des panels, des jeux ouverts, etc.

Samedi 18 janvier | 14 h à 17 h | Marlene Meyerson JCC Manhattan | Gratuit

Salon de la justice sociale Cinematters

Rencontrez-vous en personne avec des représentants d’organisations communautaires qui accomplissent un puissant travail de justice sociale sur une grande variété de questions, notamment le changement climatique, la justice en matière de logement, les droits des immigrants et des réfugiés, et plus encore! Venez trouver un moyen de vous connecter, de vous connecter et de passer à l’action.

Dimanche 19 janvier | 12 h 00 à 17 h 00 | Marlene Meyerson JCC Manhattan | Gratuit

De l’intention à l’action: une matinée de plaidoyer + service

Rejoignez-nous lors de la journée Martin Luther King Jr. pour une matinée d’apprentissage, de réflexion, de service et d’action pour honorer l’héritage du Dr King. Participer à des ateliers sur la façon d’agir sur les droits des immigrants, la justice environnementale, l’équité raciale et plus encore; ou participer à des projets de services pratiques, notamment préparer un repas pour le B’nai Jeshurun ​​/ Église Saint-Paul et le refuge pour sans-abri Saint-André.

Journée MLK: lundi 20 janvier | 11 h à 14 h | Marlene Meyerson JCC Manhattan | Gratuit

Activism Café

Rejoignez-nous lors de la journée Martin Luther King Jr. pour une série de conversations créatives sur les problèmes les plus critiques de notre époque. Apprenez des artistes et des experts qui font le travail et repartez avec une compréhension plus approfondie de la façon dont vous pouvez vous engager à faire un changement dans le monde. Café sans fin inclus.

Journée MLK: lundi 20 janvier | 11 h à 14 h | Marlene Meyerson JCC Manhattan | Gratuit

Pour un calendrier à jour et des informations sur les conférenciers, visitez cinematters.film.

La liste complète, le calendrier et les descriptions des titres des festivals Cinematters:

Tous se lèvent

**Soirée d’ouverture**

Dir. Anthony Mandler

98 min | Récit

“Monstre” est ce que le procureur appelle un étudiant de 17 ans et aspirant cinéaste Steve Harmon, accusé de crime. Mais Steve est-il vraiment un monstre? Adapté du roman à succès Monster de Walter Dean Myers.

Jeudi 16 janvier | 19 h | Marlene Meyerson JCC Manhattan

Suivi de la soirée d’ouverture

Les All-Américains

Dir. Billy McMillin

98 min | Documentaire

Chaque année, dans la plus grande communauté d’immigrants latinos du pays, un match entre les plus féroces rivaux de football du pays attire plus de 25 000 spectateurs. Les All-Americans suivent quatre joueurs qui ont du mal à trouver leur place dans l’Amérique d’aujourd’hui, alors qu’ils se préparent à jouer dans l’East LA Classic.

Dimanche 19 janvier | 16h30. | Marlene Meyerson JCC Manhattan

Toujours en saison

Dir. Jacqueline Olive

90 min | Documentaire

Claudia Lacy passe d’une paralysie du chagrin à la direction de la lutte pour la justice pour son fils, Lennon. Le cas de Lennon, et les soupçons l’entourant, se croisent avec des histoires d’autres communautés déterminées à briser le silence de leurs propres histoires récentes et à ouvrir la voie à la justice.

Consultez le site Web pour plus de détails sur le dépistage

Musulman américain

Dir. Adam Zucker

82 min | Documentaire

Au cours de la durée de 18 mois de l’interdiction musulmane, cinq musulmans américains à New York affrontent l’ère de Trump.

Vendredi 17 janvier | 19 h | Marlene Meyerson JCC Manhattan

Changer le jeu

Dir. Michael Barnett

95 min | Documentaire

Ce documentaire dynamique nous plonge dans la vie de trois athlètes transgenres du secondaire, tous à différentes étapes de leur saison sportive, de leur vie personnelle et de parcours uniques qui connaissent à la fois le succès et une résistance féroce dans le monde du sport.

Samedi 18 janvier | 17 h | Marlene Meyerson JCC Manhattan

Collège derrière les barreaux

Dir. Lynn Novick

45 min | Documentaire (Faits saillants)

Cette série de films documentaires en quatre parties dirigée par la cinéaste Lynn Novick, produite par Sarah Botstein et exécutive produite par Ken Burns, raconte l’histoire d’un petit groupe d’hommes et de femmes incarcérés qui luttent pour obtenir des diplômes universitaires et transformer leur vie dans l’un des les programmes d’éducation pénitentiaire les plus rigoureux et efficaces aux États-Unis – la Bard Prison Initiative. Les faits saillants de la série seront affichés.

Vendredi 17 janvier | 19 h | Marlene Meyerson JCC Manhattan

Tuez le dragon

Dir. Barak Goodman et Chris Durrance

101 min | Documentaire

Une initiative secrète de haute technologie lancée il y a 10 ans menace de saper notre démocratie. Slay the Dragon suit les gens ordinaires alors qu’ils se battent pour que leurs votes comptent.

Samedi 18 janvier | 19 h 30 | Marlene Meyerson JCC Manhattan

Soif de justice

** Première sur la côte Est **

Dir. Leana Hosea

70 min | Documentaire

Face au déni officiel et à la répression, des citoyens extraordinaires se battent pour l’eau potable. Peuvent-ils réussir?

Dimanche 19 janvier | 14 h | Marlene Meyerson JCC Manhattan

True Justice: la lutte de Bryan Stevenson pour l’égalité

** Projection spéciale **

Dir. Peter Kunhardt, George Kunhardt + Teddy Kunhardt

101 min | Documentaire

Bryan Stevenson, fondateur de Equal Justice Initiative, milite au nom des condamnés, cherchant à éradiquer la discrimination raciale dans le système de justice pénale. Ce portrait intime suit sa lutte pour créer une plus grande équité dans le système et montre comment l’injustice raciale a émergé, a évolué et continue de menacer le pays.

Lundi 20 janvier | 14 h | Marlene Meyerson JCC Manhattan

Nous sommes les monarques radicaux

Dir. Linda Goldstein Knowlton

97 min | Documentaire

Rencontrez les monarques radicaux, un groupe de jeunes filles de couleur aux premières lignes de la justice sociale à Oakland, lancé par deux femmes de couleur queer féroces. Nous les suivons alors qu’ils font face au défi de développer l’organisation, avant et après les élections de 2016.

Samedi 18 janvier | 14 h | Marlene Meyerson JCC Manhattan

Harriet

** Soirée de clôture | Projection spéciale **

Dir. Kasi Lemmons

125 min | Récit

Basé sur la vie passionnante et inspirante d’un combattant américain emblématique de la liberté, Harriet raconte l’histoire de la fuite de Harriet Tubman de l’esclavage et de sa transformation en l’un des plus grands héros américains. Son courage, son ingéniosité et sa ténacité ont libéré des centaines d’esclaves et changé le cours de l’histoire.

Lundi 20 janvier | 17 h | Marlene Meyerson JCC Manhattan

Réception de clôture avant la présélection | 16 h | Marlene Meyerson JCC Manhattan

INFORMATIONS SUR LE LIEU

Lieu de projection principal:

MARLENE MEYERSON JCC MANHATTAN

334 Amsterdam Ave. (au 76th St.)

New York, NY 10023

646.505.5708

** Des projections supplémentaires dans les sites participants seront annoncées en ligne.