Cinq films diffusés par ARRAY seront projetés numériquement à partir du 1er avril pour #ARRAYMatinee – Blackfilm

Le collectif de contenu et d’arts multiplateforme Ava DuVernay, ARRAY, organise une série de ses films indépendants précédemment diffusés présentant des scènes mondiales par des cinéastes internationaux renommés pour sa nouvelle série hebdomadaire de films numériques. #ARRAYMatinee.

Départ Mercredi 1 avril à 13 h HNP et se poursuivant les 15 avril, 22 avril, 29 avril, 6 mai et 13 mai, les téléspectateurs feront un voyage cinématographique vers les destinations et les cultures internationales présentées dans cinq films sortis via le collectif de distribution de films indépendant ARRAY Releasing qui amplifie le travail des cinéastes émergents de la couleur et des femmes de toutes sortes. Tout en regardant les films, le public à domicile peut rejoindre la conversation Twitter autour de chaque film en utilisant #ARRAYMatinee, en se connectant à la communauté mondiale et en ligne ARRAY de cinéphiles. Les téléspectateurs peuvent accéder aux détails pour regarder les films sur arraynow.com/amanda-cinema.

Les films #ARRAYMatinee présentés sont:

AYANDA (Afrique du Sud) – Mercredi 1er avril, 13 h HNP (Vimeo)

Après la tragédie, une jeune femme commence un voyage de découverte de soi alors qu’elle lutte pour sauver l’atelier de réparation automobile de son père et sa mémoire. AYANDA est une histoire de passage à l’âge adulte de la scénariste / réalisatrice Sara Blecher qui nous emmène dans une communauté dynamique de Johannesburg vivante d’amour et d’humour, de risque et de récompense, de tragédie et de triomphe. Ce film a été présenté en première mondiale au Festival du film de Los Angeles 2015, remportant le Prix spécial du jury dans le cadre de la Compétition mondiale de fiction.

HORS DE MA MAIN (Libéria) – Mercredi 15 avril, 13 h HNP (Vimeo)

Réalisé par Takeshi Fukunaga, OUT OF MY HAND emmène les téléspectateurs dans la vie humble du travailleur libérien des plantations de caoutchouc Cisco. Les conditions de travail difficiles, la syndicalisation ratée et la corruption des entreprises l’ont finalement éloigné de sa famille et de son pays dans les rues étrangères de New York où son passé l’oblige à affronter son sentiment d’isolement et d’appartenance. Ce film a fait ses débuts dans la section Panorama du Festival international du film de Berlin 2015.

THE HOUSE ON COCO ROAD (Grenade) – Mercredi 22 avril, 13h00 PST (Netflix)

THE HOUSE ON COCO ROAD est une exploration documentaire intime du patrimoine et de l’histoire dans le contexte d’une révolution afro-centrique en plein essor alors que le gouvernement américain se prépare à envahir la nation insulaire de la Grenade. Les récits de première main des militantes Angela Davis, Fania Davis et Fannie Haughton tissent ensemble le portrait de famille du réalisateur Damani Baker des rêves utopiques, de la résistance et des troubles civils avec une musique de film composée par le luminaire musical Meshell Ndegeocello. Le film a été présenté en première mondiale au Los Angeles Film Festival 2016.

VAYA (Afrique du Sud) – Mercredi 6 mai, 13h00 PST (Netflix)

Dans le film du réalisateur Akin Omotoso, VAYA, le titre est une expression parlée dans les cantons sud-africains qui signifie «aller». VAYA emmène les téléspectateurs dans le voyage de trois jeunes Sud-Africains qui s’éloignent de leurs maisons rurales dans un train à destination de Johannesburg. Émouvantes et pleines de suspense, les histoires entrelacées de ces naïfs inconnus alors qu’ils luttent pour survivre culminent dans un moment explosif qui ne sera pas vite oublié. Sur la base de vrais comptes, VAYA a fait sa première mondiale au Festival international du film de Toronto 2016 et a valu à M. Omotoso le Africa Movie Academy Award du meilleur réalisateur.

L’ENTERREMENT DE KOJO (Ghana) – Mercredi 13 mai, 13h00 HNP (Netflix)

À travers un objectif réaliste magique, L’ENTERREMENT DE KOJO suit l’histoire d’Esi, alors qu’elle raconte son enfance et la relation tumultueuse entre son père, Kojo et son oncle, Kwabena. Réalisé par le boursier TED, compositeur et musicien Samuel «Blitz» Bazawule, le film raconte l’histoire de deux frères à travers les yeux doués d’une jeune fille qui transporte le public vers les magnifiques terres du Ghana et d’autres mondes qui existent entre la vie et la mort .

Né d’un article de journal et d’une campagne Kickstarter, Bazawule capture habilement la beauté d’une famille, même lorsque les circonstances ne sont pas belles. L’enterrement de Kojo est une histoire humaine essentielle de courage et de survie. THE BURIAL OF KOJO est une sélection officielle du Festival du film panafricain (PAFF) 2019 et le meilleur gagnant du long métrage du festival du film Urbanworld 2018.