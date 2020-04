Classement des héros et méchants de Marvel Movies par popularité

Partager

Une nouvelle étude évalue les héros et les méchants des films Marvel les plus populaires. Il y a des résultats assez surprenants.

Tout a commencé avec le film de 2008 Iron man, à partir de là, ils ont commencé à étendre l’univers cinématographique avec beaucoup de films marvelPar conséquent, nous sommes venus voir de nombreux héros et méchants. Quels sont les meilleurs? Chacun a ses favoris, mais maintenant nous savons quels sont les plus populaires.

Une étude a examiné les données de recherche mensuelles de Google pour évaluer quels héros et méchants dans les films Marvel étaient considérés comme les plus populaires. Du côté des héros, pas de grosse surprise puisque Iron man (Robert Downey Jr.) était le numéro 1 avec plus de 770 000 recherches. Fait intéressant, les deux personnages qui l’ont suivi étaient Docteur étrange (Benedict Cumberbatch) avec 445 000 perquisitions et La vision (Paul Bettany) avec 214 000. En ce qui concerne les méchants, il n’est pas surprenant de savoir que Loki (Tom Hiddleston) était en tête du groupe, enregistrant 350 000 recherches. Le Dieu de la tromperie a été immédiatement suivi par Hela (Cate Blanchett) avec 250 000 et Thanos (Josh Brolin) avec 200 000.

Faits amusants:

Certains autres résultats amusants de l’étude Captain America Il n’apparaît qu’au numéro 7 de la liste des héros, alors qu’aucun de ses films solo Marvel ne se classe dans le top 10 des plus recherchés. Petits méchants comme Sonny Burch (Walton Goggins) de Ant-Man et The Wasp ou Coup de fouet cervical (Mickey Rourke) d’Iron Man 2 est vraiment arrivé en tête de liste en étant respectivement aux numéros 11 et 19. Et, parce que les gens sont probablement curieux, Spider-man (Tom Holland) est arrivé au numéro 4 sur la liste des héros.

Cette étude montre que les films Marvel sont toujours les plus populaires et que les gens veulent en savoir plus sur leurs héros et leurs méchants. Mieux encore, ils ajouteront maintenant une tonne de personnages vraiment sympas dans de nouveaux versements UCM comme Black Widow, The Eternals, Shang-Chi et Legend of the Ten Rings, Doctor Strange 2, Thor 4 ou Spider-Man 3.

