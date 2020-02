Classement des nominés aux meilleurs Oscars 2020

Mike Thomas et Jerome Cusson ont débattu des nominés aux Oscars 2017 sous la forme d’un podcast. En 2018, nous sommes allés avec un aperçu écrit (qui contenait un gag HELLBOY franchement incroyable). Nous sommes revenus encore une fois en 2019 sans changement dans le système. Pourquoi en profiter? Maintenant, nous y revenons pour 2020. Après avoir élaboré une formule secrète pour classer les nominés de cette année, nous avons trouvé une commande définitive pour les films d’Oscar, classés du pire au meilleur…

9. 1917

À juste titre, c’est le même endroit occupé par le Livre vert l’année dernière. Ce film devrait également remporter le prix du meilleur film dans quelques jours. Ce film est un peu moins raciste (le fait de ne pas avoir de personnes de couleur aide) mais parvient tout de même à réduire les soldats allemands à des monstres baveux à la limite qui n’obtiennent ni dialogue ni agence. Les gens semblent prendre le gadget du film en une seule prise en combinaison avec l’ancien mantra “La guerre est un enfer” et l’ont poussé au premier plan avant les films plus nuancés et plus denses de cette liste.

Je n’aurais aucun problème si cela remportait des prix, y compris le légendaire directeur de la photographie Roger Deakins, mais il y avait une prise de vue spécifique vers la fin du film où j’ai réalisé: «C’est la meilleure photo gagnante, et cette prise de vue sera utilisée dans des montages pour les années à venir. »Je ne veux pas réduire certaines des critiques à ce sentiment comme une série de scènes de jeux vidéo (je le réserve pour Rise of Skywalker), mais je ne vois pas ce film autrement que une réalisation technique. Je crois fermement que nous reviendrons sur ce Meilleur film gagnant avec le même scepticisme que The Shape of Water. Encore une fois cependant, ce n’est pas le livre vert. – Jérôme

7. (ex aequo) Jojo Rabbit

Au moment où j’ai vu ce film, je savais exactement comment la construction des Oscars irait avec. C’est un film stupide. Ce n’est pas une satire sophistiquée. Comparé aux films satiriques et scrutant le comportement / gouvernement nazi allemand * avant que le gouvernement des États-Unis ne soit même impliqué dans la Seconde Guerre mondiale, son niveau de morsure est embarrassant. Cela étant dit, l’idée que ce film n’est PAS «anti-nazi» est tout simplement stupide. La prémisse est essentiellement qu’inonder le pays de propagande suprémaciste blanche ferait croire aux petits garçons que c’est essentiellement correct. Voilà comment cela fonctionne. Tant de gens remettent en question cette prémisse que tout discours entourant ce film est au mieux fastidieux. Cela étant dit, c’est un film stupide et personne ne devrait le ressentir avec passion d’une manière ou d’une autre. Personne ne se souciera de ce film dans un an. – Mike

7. (à égalité) Joker

En parlant de films, personne ne devrait se sentir passionné. Ce film est une belle performance de Joaquin Phoenix (mais même pas comme l’un de ses dix meilleurs rôles, non?) Et un tour de soutien amusant de DeNiro et pas grand chose d’autre. Cela en soi est très bien! De nos jours, peu de films sont explicitement anti-classe dirigeante, et celui-ci l’est vraiment. Cependant, Todd Phillips est un crétin, et il n’est pas un cinéaste ou un conteur de talent par aucun effort d’imagination. Personne ne devrait s’en soucier, mais tout comme Jojo, la saison des récompenses l’a propulsé dans The Conversation, et c’est assez misérable depuis. Personne ne se souciera de ce film dans deux ans. – Mike

6. Ford contre Ferrari

James Mangold est le type de cinéaste que j’apprécie ces dernières années. Je ne sais pas si c’est l’un des neuf meilleurs films de l’année, mais on pourrait faire bien pire que ce regard sur une rivalité de course qui complique en fait le trope du film sportif commun des mécréants négligés par rapport aux grands mauvais favoris. Dans ce cas, Ford s’est avéré être un outsider en dépit d’être une entreprise géante. Le film plonge dans la psyché des différents personnages. Christian Bale utilise sa vraie voix et excelle comme un génie compliqué. Nous avons beaucoup vu ce genre de films et d’émissions de télévision, mais j’apprécie que le personnage de Bale ne soit pas seulement un monstre pour tout le monde au nom de l’invention des voitures.

Semblable à 1917, je pense que c’est un film qui vous oblige à vivre dans un théâtre, pour pouvoir voir et entendre les voitures de course. C’est une expérience très viscérale, et il y a probablement eu du CGI. Cependant, cela ressemble à un film plus tactile que ce qui est typique pour quelque chose de cette échelle. Mangold a trouvé une voie formidable pour lui-même en créant des drames pour adultes que le grand public peut toujours apprécier. J’aime parfois les films indépendants et les superproductions, mais ces films de milieu de gamme ne doivent pas être abandonnés. Même si c’est le numéro six sur notre liste, j’ai apprécié le savoir-faire. – Jérôme

5. Histoire de mariage

[**insert image of Adam Driver dressing up like a fucking ghost while the rest of the family is The Beatles**]

C’est le film qui joue parfois le plus comme une production théâtrale. Les personnages font toujours des choses lorsqu’ils dialoguent. Étant donné le niveau de dialogue, je pense que le fait d’avoir du mouvement et des activités mondaines est crucial pour que cela ne semble pas obsolète. La façon dont ce film est tourné est vraiment sous-estimée. Je pense que le film fonctionne à peu près à tous les niveaux, et plus de gens que d’habitude l’ont vu à cause d’une sortie de Netflix. Bien que je sois curieux si la mémorisation de certains moments (y compris une scène spécifique vers la fin) nuit à ce film en considération des récompenses, il ne devrait y avoir aucun doute sur les côtelettes d’acteur impliquées. Scarlett Johansson reçoit beaucoup de critiques justifiées pour les choses qu’elle a dites sur qui peut jouer certains rôles, mais elle peut jouer l’enfer de certains rôles (elle est une double candidate, et il est difficile de s’opposer à l’une ou l’autre des nominations). Adam Driver s’impose rapidement comme l’un de nos meilleurs acteurs. Espérons que ne pas être impliqué dans Star Wars lui donnera une chance encore plus grande d’être dans de grands films comme celui-ci.

Ce que j’ai apprécié dans un film sur le divorce, c’est la façon dont les sept premières minutes ont été consacrées aux personnages principaux à parler de ce qu’ils aimaient les uns des autres. Dans de nombreux scénarios, je pouvais voir cette ouverture se couper, mais je pense que cela fonde le film. Il y a beaucoup de subtilité et de petits moments qui peuvent être négligés dans un film où Driver crie beaucoup et chante Sondheim. Je suis entré à l’automne 2019 en pensant que c’était un bd par an pour les films. Le fait que ce nombre sur notre liste et n’ait presque pas fait partie de mon top 10 pour l’année témoigne de la qualité des films sortis. – Jérôme

4. L’Irlandais

Ce film aurait pu être quatre heures de Robert DeNiro traçant les itinéraires sur une carte avec un marqueur rouge, et il aurait été franchement le choix clair pour # 1. Une véritable opportunité manquée là-bas. Mais il faut juger le cinéma par ce qui EST là et non par ce qui n’est pas. Ce qui est ici est un chef-d’œuvre instantané et un dernier chapitre approprié dans la carrière de quatre légendes. S’ils cessaient tous de travailler aujourd’hui, ce serait un livre de contes qui se terminerait pour les âges. Ce serait cependant hors thème pour eux de le faire, car ce film brillant est tout sur la stupidité des choix quotidiens que nous faisons et à quel point tout est dénué de sens. «C’est tout un gros rien», et nous devrions probablement prioriser les choses au-delà de la «croissance» et de la «satisfaction» à court terme. – Mike

3. Il était une fois à Hollywood…

Mettons cela de côté. Quentin Tarantino est un individu incroyablement problématique. Je comprends très bien toute personne qui a choisi de ne pas voir le film à cause de la façon dont les personnages féminins sont traités ou Bruce Lee est dépeint. Il y a des critiques légitimes qui peuvent être faites contre ce film, et je suis très sympathique à ces points de vue. Tarantino est incontestablement un point aveugle. J’adore l’ambiance. J’adore regarder deux stars de cinéma géantes traîner. J’adore la bande originale et les chansons très spécifiques choisies qui captent l’ambiance de ces trois jours spécifiques à Los Angeles.

Il y a un moment sur les ¾ du chemin à travers le film où Brad Pitt se rend chez Charles Manson qui fait un travail incroyable pour créer des tensions, et vous attendez apparemment que son personnage soit potentiellement tué. Je ne peux pas imaginer le Tarantino de 1994 ayant la patience d’exécuter une scène comme celle-ci. C’est un vrai signe de maturité cinématographique. J’aimerais avoir beaucoup de choses profondes à dire sur ce film, mais j’ai vraiment aimé regarder tout le monde passer du temps. Plus je le regarde, plus je prends plaisir aux petites choses. Le concept de la star de cinéma et de ce genre de réalisateur disparaîtra probablement dans les deux prochaines décennies, peut-être pour le mieux. Mais de façon micro et macro, cela sert de retour / adieu intéressant à une époque révolue. – Jérôme

2. Petites femmes

Le dernier en date de Greta Gerwig confirme les thèmes intemporels et universels du roman classique, l’éclat de Ronan en tant que l’un des meilleurs interprètes de la journée et le fait que Gerwig est l’un des meilleurs esprits de l’industrie en ce moment. À une époque où d’innombrables œuvres sont «adaptées» ou «refaites» pour des raisons qui ne sont pas claires au-delà des aspects financiers, Gerwig parvient à rester fidèle à l’esprit des personnages, des histoires et des thèmes tout en fournissant suffisamment de rides pour ne pas faire rien du tout fastidieux sur le film. La direction de Gerwig ainsi que l’écriture et le montage du film donnent trompeusement au film une qualité «sans effort». Gerwig est clairement un génie de notre époque et j’espère qu’elle continuera à bénéficier du soutien de son studio pour poursuivre ses projets passionnels. – Mike

1. Parasite

Je suis convaincu que nous reviendrons sur les Oscars de cette année et je me demande comment diable nous n’avons pas fait de ce gagnant le prix du meilleur film. Le fait qu’un film international puisse même être considéré comme un candidat (et probablement un gagnant du meilleur scénario original en plus du meilleur film international) est vraiment sacrément impressionnant. Dans une année où nous avons vu d’autres films avec le sous-texte de manger les riches, ce fut le plus fort et le plus explosif.

Cela a été commercialisé comme un film d’horreur, mais il joue presque comme une farce dans l’esprit de films comme Arsenic et Old Lace. C’est honnêtement impressionnant, Bong Joon-Ho a pu prendre une forme classique et la transformer en quelque chose de vraiment puissant. Je ne connaissais aucun des acteurs avant de m’asseoir pour regarder, et je suis reparti impressionné par tout le monde. Ayant vu ce film il y a plus de trois mois à ce stade, il est devenu élevé par le discours et les troubles économiques très réels qui ne s’appliquent pas seulement à la Corée, mais aux pays du monde entier.

Dans un monde idéal, cela bouleverserait 1917 et Joker car c’est la meilleure représentation de 2019 en soulevant des questions de classe et en montrant la vraie séparation de la vie qui existe entre les gens qui vivent dans la même ville. C’est un film étonnant, qui ne continuera à imprégner les cultures du monde que dans les années à venir. – Jérôme