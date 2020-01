Classement des scènes de combat dans The Witcher, du plus au moins précis

Basée sur la série de livres et les séries de jeux vidéo suivantes, l’émission de télévision The Witcher se concentre sur Geralt of Rivia, un chasseur de monstres qui lutte pour trouver sa place dans ce monde tout en luttant contre les monstres et les personnes qui peuvent être aussi méchantes que les bêtes qu’il prend vers le bas.

Dans la série Netflix, il existe de nombreuses scènes de combat incroyables qui sont des chefs-d’œuvre cinématographiques. Mais la vraie question est de savoir comment s’en sortent-ils en les comparant aux scènes de combat que nous avons lues dans les livres?

Beaucoup d’entre eux se comparent assez bien en comparaison, tandis que d’autres sont purement originaux pour la série télévisée. Décomposons-les.

10 Blaviken Brawl

Après avoir été droguée par la princesse Renfri, Geralt se réveille et se retrouve dans un marché sur le point de se bagarrer avec le gang de Renfri. C’est dans le tout premier épisode de l’adaptation de Netflix et laisse définitivement une impression durable.

Geralt prend la foule entière et parvient à se frayer un chemin à travers chacun de ses adversaires de manière transparente jusqu’à ce qu’il atteigne finalement sa confrontation finale avec la princesse Renfri, elle-même – plus à ce sujet plus tard.

Non seulement la scène de combat est mémorable pour la série, mais c’est aussi le rappel parfait de la même scène des livres.

9 Princesse Renfri Vs. Geralt

Une fois que Geralt s’est frayé un chemin à travers le marché et a abattu le gang d’hommes de la princesse Renfri, Geralt doit affronter la femme qui lui avait causé tant de problèmes en premier lieu.

Cela mène à l’une des scènes de combat les plus impressionnantes de toute la première saison – et ce n’était que dans le premier épisode, rappelez-vous.

Les événements qui se déroulent au cours de ce combat sont au rendez-vous avec le combat qui a lieu entre les deux dans les livres, ce qui a bien sûr rendu les fans des livres très heureux. Cela conduit également à donner le surnom infâme de Geralt – Le boucher de Blaviken.

8 Un combat mortel à la cour royale

Duny a un malheureux problème. Vous voyez, cet ancien chevalier a été maudit d’avoir l’apparence d’un hérisson et bien que ce soit un problème évident pour lui, il a quand même réussi à se rendre à la cour de la reine Calanthe pour réclamer la main de sa fille qui lui avait été promise. Le pire de tout, c’est que tandis que lui et la princesse étaient amoureux après s’être rencontrés auparavant, la reine a toujours ordonné de le faire tuer, par Geralt.

Le sorceleur refuse mais cela conduit à une scène de combat intense avec Geralt venant en aide à Duny après que la reine a déchaîné ses hommes sur lui, avec un autre homme les aidant également. C’est tout à fait le spectacle et est une réplique parfaite de la scène des livres.

7 Geralt contre les goules

Geralt voit un marchand enterrer le défunt après un massacre qui s’est produit, mais avertit de partir avant que les monstres viennent se nourrir des cadavres.

Bien sûr, un groupe de créatures macabres entoure Geralt où il se tient et se prépare à l’attaquer, et ils y parviennent presque avant que Geralt ne les combatte. Mais il ne le laisse pas indemne car une créature l’a mordu, ce qui le rend dans un état d’esprit altéré.

Il finit par avoir des flashbacks qui racontent mieux son histoire d’origine et c’est une excellente adaptation du même incident des livres.

6 Yennefer et Geralt s’associent dans la fosse aux dragons

Yennefer et Geralt avaient voyagé avec un groupe déterminé à tuer un dragon vert dans sa tanière. Mais quand ils arrivent là-bas, ils voient que le dragon est mort tout en protégeant son œuf, qui se trouve toujours à côté de son cadavre.

Le sorceleur et Yennefer doivent ensuite travailler ensemble pour protéger l’œuf de ceux avec qui ils ont voyagé et dont le but est de nuire au dragon inchangé, ce qui semble probablement familier aux fans des livres.

Il s’agit de la première bataille du couple ensemble et ils travaillent parfaitement ensemble alors qu’ils éliminent les hommes un par un. Ils partagent même un baiser à mi-combat entre eux avant de poursuivre leur mission.

5 Le sorceleur prend le diable

Ceux qui sont fans des livres et des jeux vidéo se souviennent probablement d’un barde du nom de Dandelion. Mais il y a eu un petit changement dans ce personnage de la série Netflix, comme il le fait maintenant par Jaskier.

Alors que Geralt et Jaskier sirotent de la bière dans une auberge, un homme demande à Geralt de tuer un diable qui a volé des grains, mais quand il va traquer ce diable, il est attaqué puis capturé par les compagnons du diable.

Bien que le nom de Jaskier ait été changé des livres, sa chanson sur ce qui s’est passé a conduit à la célébrité de Geralt, un peu comme dans les livres.

4 Combattre la Striga

Dans les livres, c’est un personnage mineur qui demande l’aide du sorceleur pour inverser une malédiction. La prémisse de cette scène de combat est que Geralt doit combattre la Striga toute la nuit mais ne pas la tuer, ainsi il renversera la malédiction susmentionnée et elle reviendra à sa forme humaine.

Bien sûr, ce n’est pas un exploit facile, et bien que la scène de combat soit incroyable à regarder, c’est qui a demandé son aide en premier lieu qui est différent. Au lieu d’un parent, c’est le personnage préféré des fans Triss qui engage le sorceleur pour accomplir cette tâche intimidante.

Ce fut un changement bienvenu pour beaucoup.

3 La chute de Cintra

Ce n’est qu’à la toute dernière histoire de Sword Of Destiny dans les livres que nous voyons Cintra tomber à Nilfgaaard, et même à ce moment-là, nous n’en entendons parler. Mais dans l’adaptation de Netflix de The Witcher, nous voyons Cintra tomber immédiatement.

Mais ce n’est pas le seul changement majeur dans la bataille. La nouvelle tournure de la chronologie établie était que Geralt était réellement là lorsque Cintra est tombée, comme nous l’avons vu dans l’épisode 7 de l’émission.

Cela ressemble à un écart majeur par rapport à ce que nous savons des livres, mais il s’agissait en fait d’un changement stratégique car il a aidé le public à vivre les événements tragiques de première main, par opposition à la façon dont il était raconté dans les romans.

2 La bataille de Sodden

Une fois de plus, une autre scène de bataille et de combat majeure dans la série télévisée The Witcher a eu des changements assez énormes, mais peut-être pour le mieux.

La bataille de Sodden est le combat épique que nous voyons se dérouler dans la finale de la saison 1 pour la majorité de l’épisode. Mais les lecteurs des livres doivent se rappeler que nous n’avons pu entendre les événements de cette bataille que bien après coup. De plus, Cahir n’était même pas présent à cette bataille, mais dans la série, il mène l’attaque.

Bien que cela ait été difficile pour les lecteurs de la série de s’adapter au départ, nous pouvons probablement tous convenir que c’était pour le mieux.

1 Le combat de Kikimora

C’est la scène très inaugurale de l’adaptation de The Witcher sur Netflix et elle a immédiatement attiré les téléspectateurs. Geralt est vu dans un marais, combattant le monstre de Kikimora.

La créature a Geralt dans ses griffes et est prête à aller pour le tuer, mais le sorceleur continue de le combattre, le blessant d’abord, puis délivrant le coup final avec son épée, tuant la bête.

Bien que ce soit une façon fantastique de présenter Geralt de Rivia et de montrer ses compétences en tant que chasseur de monstres, il n’a pas vaincu le Kikimora comme cela était décrit dans la série Netflix, dans les livres.

