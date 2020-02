Cleopatra Coleman prend la tête d’une femme en face de Y’lan Noel dans le premier film de Mo McRae “A Lot Of Nothing” – Blackfilm

La date limite indique que Cléopâtre Coleman, qui a joué dans Fox’s Le dernier homme sur terre série comique, a obtenu le rôle principal en face Y’lan Noel (Insécurité) dans Mo McRaeDu premier film de réalisateur Beaucoup de rien, qui a David Oyelowo attaché en tant que producteur exécutif.

Il s’agit d’un couple marié vivant dans une banlieue de Los Angeles qui est obligé de prendre des mesures dangereuses quand il découvre que son voisin est le policier qui vient d’assassiner un automobiliste non armé.

Le thriller, de Mansa Productions, a été écrit par McRae et Sarah Kelly Kaplan. Coleman jouera Vanessa, épouse de James Franklin (Noel), dont les actions ont déclenché une escalade de la crise, mettant en danger la vie et la liberté de l’officier et de sa famille.

Prévue pour commencer le tournage le mois prochain, la photo est produite par Inny Clemons, McRae, Anonymous Content, le fondateur de Mansa Productions, Kellon Akeem, et Jason Tamasco de Bad Idea. Yandy Smith, Kim Hodgert, Nina Soriano, Zak Kristofek et Ethan Lazar serviront de producteurs exécutifs avec Oyelowo.

Coleman est apparu le plus récemment dans le film original de Netflix, In l’ombre de la lune, en face de Michael C. Hall et Boyd Holbrook. Elle sera ensuite vue avec Godfrey, un film indépendant écrit et réalisé par Ken Mok qui met également en vedette Iliza Shlesinger et Nick Thune.