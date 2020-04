Clint Eastwood devient presque Batman

En 2000, il y avait de nombreux plans pour redémarrer Batman et ils voulaient faire une histoire où Clint Eastwood était le chevalier noir.

Les années 90 ont été intenses pour Batmancomme nous sommes passés des deux films à Tim Burton (1989, 1992), à deux Joel Schumacher (1995, 1997). Donc, avec l’arrivée du nouveau siècle, il y avait de nombreux plans pour redémarrer le personnage. De la version très sombre de Darren Aronofsky à la version hyperréaliste de Christopher Nolan, qui fut finalement celle qui sortit en salles. Entre les deux, il y avait des plans qui Clint eastwood dehors Bruce Wayne.

Au début des années 2000, le réalisateur Boaz Yakin a presque fait un film en direct de Batman Beyond, avec Clint Eastwood dans le rôle du vieux Bruce Wayne. Cela fait 21 ans que la série animée a fait ses débuts et même si elle n’était pas entièrement convaincante au début, au fil du temps, c’est devenu une histoire que les fans aiment vraiment.

Les aventures de Terry McGinnis Comme Batman of the Future, ils n’ont pas non plus pris fin après l’annulation du spectacle en 2001, et il conserve toujours sa place dans l’univers DC avec une série de bandes dessinées toujours active. Les rumeurs d’un film d’action en direct existent depuis longtemps, mais elles n’ont jamais réussi à y arriver. Pas même avec Clint eastwood comme un luxe secondaire.

Ils n’ont pas réussi à convaincre les dirigeants du studio de cinéma.

En août 2000, Warner Bros a annoncé qu’un film d’action en direct Batman Beyond était en cours de Boaz Yakin attaché en tant que réalisateur et co-scénariste aux créateurs de l’émission, Alan Burnett et Paul Dini. À l’époque, le studio était toujours aux prises avec la gueule de bois de l’échec de Batman et Robin (1997) et à la recherche de nouvelles façons de revitaliser le Dark Knight pour le grand écran. Yakin, Burnett et Dini ont proposé un film inspiré de Blade Runner plus sombre, avec le légendaire acteur Clint Eastwood jouant le Bruce Bruce âgé.

Paul Dini a expliqué: «Il se situait dans l’avenir de Gotham, mais il n’avait pas le côté fantastique et futuriste. C’était comme une sorte d’amalgame. Il y avait un peu de Dark Knight de Frank Miller, il y avait un peu de bande dessinée contemporaine et il y avait Terry McGinnis et le costume et tout. C’était le vieux Bruce Wayne. “

Alors que l’équipe a travaillé sur le script du film, Paul Dini a également travaillé sur un script séparé pour le film d’animation. Le retour du Joker. Finalement, Warner Bros.a décidé de choisir le dernier au lieu du premier. Les dirigeants du studio n’étaient apparemment pas fans de l’approche nihiliste et plus sombre que Yakin avait envisagée pour l’histoire, exigeant quelque chose de plus léger et de plus familier. Refusant de travailler dans les paramètres de PG-13, Yakin a abandonné le projet et nous nous sommes retrouvés sans Clint Eastwood jouant Bruce Wayne.

