Clip exclusif de Spies In Disguise Blu-ray – Blackfilm

Blackfilm.com a reçu un clip exclusif du film ESPIONS EN DÉGUISEMENT, une comédie animée se déroulant dans le monde du globe-trot à indice d’octane élevé d’espionnage international avec Will Smith et Tom Holland. Le film sera disponible en numérique et en Blu-ray le 10 mars, et les deux versions sont chargées avec un contenu bonus.

Dirigé par Troy Quane et Nick Bruno, les autres acteurs incluent Ben Mendelsohn, Karen Gillan, Rashida Jones, DJ Khaled, et Masi Oka.

Ceci est une adaptation des fonctionnalités du court “Pigeon: Impossible” chez Fox Animation, Blue Sky et Chernin Entertainment. Le clip provient de la fonctionnalité bonus “Top Secret Guide To Gadgets” et donne au public des informations classifiées sur le costume d’espionnage stellaire de Lance Sterling (exprimé par Will Smith); prouvant encore une fois que le style peut toujours sauver la mise.

Le super espion Lance Sterling (Will Smith) et le scientifique Walter Beckett (Tom Holland) sont des opposés presque exacts. La lance est douce, suave et débonnaire. Walter n’est… pas. Mais ce que Walter manque en compétences sociales, il le compense en intelligence et en invention, créant les gadgets impressionnants que Lance utilise dans ses missions épiques. Mais lorsque les événements prennent une tournure inattendue, Walter et Lance doivent soudainement compter l’un sur l’autre d’une toute nouvelle manière. Et si ce couple étrange ne peut pas apprendre à travailler en équipe, le monde entier est en danger. SPIES IN DISGUISE est une comédie animée se déroulant dans le monde de l’espionnage international, au monde à indice d’octane élevé.

SPIES IN DISGUISE Fonctions bonus numériques et Blu-ray:

Mode Super SecretSpy

Infiltrer les Blue Sky Studios

Le guide top secret des gadgets

«Puis il y en avait deux» Clip vidéo «Freak of Nature»

Faire la bande-son «alors il y en avait deux»

Faire de la bande originale un «monstre de la nature»

“Heure du déjeuner”*

Galerie

-Clés de couleur et peintures instantanées

-Conceptions de personnages

-Emplacements

-Art conceptuel des accessoires et gadgets