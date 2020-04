Clips Of Lance Gross In Hawaii Five-0 Series Finale – Blackfilm

Ce vendredi (4/3), HAWAII FIVE-0, l’un des remakes les plus emblématiques de CBS, diffusera la finale de sa série à 21h00 ET / PT. Le mystère du père de McGarrett sera enfin révélé après 10 saisons pleines d’action de la série. Lance Gross s’est récemment associé à ses nouveaux frères et sœurs retrouvés. L’épisode sera rempli de hauts, de bas, d’action et de beaucoup de sentiments.

Gross joue Lincoln Cole, un héros de guerre décoré et ancien sergent d’artillerie de marine avec l’équipe de sécurité antiterroriste de la flotte. Les actions de Lincoln en tant que bon Samaritain anonyme l’ont maintenant dans le collimateur de certaines personnes très dangereuses et McGarrett (Alex O’Loughlin) et Five-0 sont déterminés à le protéger à tout prix.

«Aloha» – Danny est enlevé et grièvement blessé par la femme de Wo Fat, qui est après que la mère du chiffon Steve l’ait quitté. De plus, Steve résout enfin le cas que son père lui a laissé il y a 10 ans, lors de la finale de la série HAWAII FIVE-0, qui conclut sa course réussie de 10 saisons le vendredi 3 avril (21h00-22h00, HE / PT) sur le réseau de télévision CBS. Acteurs récurrents James Marsters (Victor Hesse), William Sadler (John McGarrett) et Mark Dacascos (Wo Fat) revient.

(«Aloha» est une façon hawaïenne de dire «au revoir»).

HAWAII FIVE-0 étoiles Alex O’Loughlin, Scott Caan, Ian Anthony Dale, Meaghan Rath, Beulah Koale, Katrina Law, Taylor Wily, Dennis Chun, Kimee Balmilero et Chi McBride. Peter M. Lenkov, David Wolkove, Matt Wheeler, Alex Kurtzman et Roberto Orci sont producteurs exécutifs pour CBS Television Studios.

HAWAII FIVE-0, le drame policier populaire du vendredi soir et une réimagination de la série classique de Leonard Freeman, «Hawaii Five-O», a été créée le lundi 20 septembre 2010. Peter M. Lenkov, David Wolkove, Matt Wheeler, Alex Kurtzman et Roberto Orci est producteur exécutif pour CBS Television Studios.

