Clips pour la première saison 5 du drame sexy de Tyler Perry ‘If Loving You Is Wrong’ – Blackfilm

OWN a sorti des clips pour la cinquième et dernière saison de Tyler PerrySérie de rivetage, “Si vous aimer est mal,” qui sera présenté le mardi 31 mars à 22 h 00. ET / PT sur OWN: Oprah Winfrey Network.

Le drame sérialisé se déroulant dans un quartier bourgeois de Maxine s’ouvre sur l’un des scénarios les plus déroutants, révélant enfin des réponses tant attendues à des questions brûlantes. Les dames qui se comportent mal depuis un certain temps connaîtront toutes des catastrophes qui changeront leur vie. La mort et la destruction sont partout et laisseront tout le monde sous le choc pendant que la finale de la saison explose littéralement sur l’écran.

Les stars de la série April Parker-Jones (Natalie Henning), Amanda Clayton (Alex Montgomery), Edwina Findley Dickerson (Kelly Issacs), Zulay Henao (Esperanza Willis), Heather Hemmens (Marcie Holmes), Charles Malik Whitfield (Coussin Morgan), Eltony Williams (Randal Holmes), Joel Rush (Eddie Willis) et Aiden Turner (Brad Montgomery).

Ian est-il le père du bébé d’Alex? | Tyler Perry’s If Loving You Is Wrong | Réseau Oprah Winfrey

Eddie et Larry ont des affaires inachevées | Tyler Perry’s If Loving You Is Wrong | POSSÉDER

Randal complote sa vengeance contre Marcie | Tyler Perry’s If Loving You Is Wrong | POSSÉDER