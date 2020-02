Clips To Birds of Prey avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead et Jurnee Smollett-Bell – Blackfilm

Warner Bros. a publié de nouveaux clips pour Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn), avec Margot Robbie.

Margot Robbie va reprendre son rôle de Suley Squad de Harley Quinn dans le film, qui joue également Mary Elizabeth Winstead comme Huntress, Jurnee Smollett-Bell comme Black Canary, Ella Jay Basco comme Cassandra Cain, Ewan McGregor comme le méchant Black Mask, Chris Messina comme Victor Zsasz et Rosie Perez comme Renee Montoya. Ali Wong (Tout juste sorti du bateau), Robert Catrini (American Crime Story), Steven Williams (Ça et Derek Wilson (Preacher) complète l’ensemble.

Cathy Yan (Dead Pigs) dirigera le spin-off, faisant d’elle la première femme réalisatrice asiatique à diriger un film de super-héros. Le script a été écrit par Christina Hodson (Bourdon).

Dans les DC Comics, les Birds of Prey sont une équipe de super-héros majoritairement féminine comprenant Oracle / Batgirl, Black Canary, Huntress, Catwoman, Hawkgirl, Power Girl, Poison Ivy, Vixen et Katana, qui a été joué par Karen Fukuhara dans Suicide Squad . Une série télévisée en direct de courte durée intitulée Birds of Prey a été diffusée sur The WB de 2002 à 2003 pour 13 épisodes, avec Ashley Scott comme Huntress, Dina Meyer comme Barbara Gordon / Oracle, Ian Abercrombie comme Alfred Pennyworth et Mia Sara comme Harley Quinn.

Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) devrait sortir en salles le 7 février 2020.

Clip – Élastique à cheveux

Clip – Vous avez perdu quelque chose, non?

Clip – Il est après nous tous

