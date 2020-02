Clone Wars coupe les origines de Boba Fett: pourquoi Star Wars le sauve-t-il?

Star Wars: La guerre des clones a presque repris les origines de Boba Fett, mais à ce jour ne l’ont jamais fait de manière significative. La série animée a couvert beaucoup de choses au cours de ses 6, qui seront bientôt 7 saisons. Plus particulièrement, il a étoffé de nombreux éléments de fond des films traditionnels de Star Wars. Les anciens favoris ont reçu des histoires plus profondes et les planètes ont été entièrement explorées, ajoutant du contexte à l’univers plus large. Un aspect qui n’a pas encore été développé était Boba Fett, qui a eu beaucoup moins de développement que ceux qui l’entouraient. Il était prévu de le faire, mais cela n’a jamais complètement abouti.

Bien sûr, Boba a reçu une origine appropriée dans Star Wars: Épisode II – Attaque des clones, mais ce n’était guère plus qu’un service de fans. Il est apparu comme un enfant, puis a réapparu comme un adolescent et plus tard un jeune adulte dans The Clone Wars. Même encore, il n’est jamais vraiment devenu le redoutable chasseur de primes que les fans le connaissaient comme avant que la série ne soit initialement annulée. Des années plus tard, des scènes inachevées détaillant son temps en tant que protégé de Cad Bane et plus tard adversaire, ainsi que d’autres équipes avec Bossk et d’autres chasseurs de primes, ont été révélées. Créé à l’origine pour une future saison de la série, cet arc n’a jamais été officiellement achevé et n’est donc pas canon même s’il est toujours traité comme canon en coulisses, mais nous ne l’avons pas encore vu.

La grande question est, pourquoi Disney n’a-t-il pas choisi de mettre une telle histoire sur les écrans à quelque titre que ce soit? Ce n’est un secret pour personne que la popularité de Boba Fett est à travers le toit par rapport à la plupart des personnages de Star Wars, donc plus de contenu de ses premiers jours de chasse aux primes se révélera un succès. Il semble presque qu’ils sauvegardent l’histoire pour le bon projet, étant donné que la plupart des arcs inachevés de Clone Wars ont fait leur chemin dans le canon via des romans ou des bandes dessinées, par exemple dans le cas de Darth Maul: Fils de Dathomir ou Dark Disciple . L’arc de Boba comme prévu précédemment pour le spectacle pourrait facilement fonctionner dans ces formats, c’est juste une question de savoir si Disney choisit de le récupérer ou non.

Compte tenu de tout ce qui a déjà été fait, la route la plus probable pour Disney serait que cet arc de Clone Wars soit achevé, éventuellement reconditionné en une mini-série dérivée. Au moins, cela permettrait au moins de diffuser les épisodes sans entraver la prochaine saison 7. Il pourrait même être monté ensemble dans un court métrage sur Disney +. Cependant, l’histoire elle-même pourrait également très bien fonctionner sous la forme d’une série en direct, même si c’est le moins plausible. En fait, la rumeur selon laquelle le film de Boba Fett de James Mangold aurait pu inclure une partie de l’histoire en question, mais il s’agit purement de spéculations car on en savait peu sur cette émission.

Même si The Mandalorian a rempli la citation pour les chasseurs de primes casqués en action réelle pour le moment, il est hautement improbable que Lucasfilm ait complètement oublié l’original. Avec un peu de chance, à un moment donné, Boba Fett aura du temps pour briller, que ce soit en animation, en live-action ou autre. Ce serait bien de voir The Clone Wars L’histoire est enfin terminée, en particulier avec la fin de la série en février, mais qui sait vraiment ce qui résultera de ces épisodes inachevés. Il y a encore beaucoup d’histoires à raconter du chasseur de primes le plus dangereux de la galaxie, donc les fans n’ont sûrement pas encore vu le dernier de Boba Fett.

