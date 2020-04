Clone Wars explique pourquoi le capitaine Rex n’est pas dans la vengeance des Sith

Avertissement! SPOILERS pour Star Wars: The Clone Wars saison 7, épisode 9 à venir.

Star Wars: La guerre des clones la saison 7 explique pourquoi le capitaine Rex n’apparaît pas dans Star Wars: Episode III – La vengeance des Sith. La saison 7 est la dernière saison de The Clone Wars et de nouveaux épisodes sont disponibles chaque semaine sur Disney +. Le renouveau du dessin animé comble enfin une lacune dans la saga Skywalker, révélant ce qui arrive à des personnages comme Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Ahsoka Tano dans la période juste avant la montée de l’empire galactique.

Plus récemment, la saison 7 de The Clone Wars a retrouvé Ahsoka après son départ des Jedi. Elle s’en sort toute seule, mais des épisodes récents l’ont vue faire équipe avec quelques sœurs pour une mission de contrebande mal pensée. Cette mission, cependant, l’a reliée à Lady Bo-Katan et a révélé que Maul dirigeait toujours Mandalore par le biais d’un gouvernement fantoche. Armée de cette connaissance, Ahsoka retourne dans un monde qu’elle pensait avoir quitté pour toujours, cherchant l’aide des Jedi et de la République pour capturer Maul et rendre Mandalore à son peuple.

Dans Star Wars: The Clone Wars saison 7, épisode 9, “Old Friends Not Forgotten”, Ahsoka retrouve Anakin, Obi-Wan, le capitaine Rex et les clone troopers du 501st. Pour honorer le retour d’Ahsoka, plusieurs des soldats peignent leurs casques à la manière des marques faciales d’Ahsoka – un signe de respect pour leur commandant même si elle n’est plus un Jedi et n’a aucun grade dans l’armée. Ce sont beaucoup de ces soldats qui sont affectés pour rejoindre Ahsoka et Bo-Katan dans leur mission de libérer Mandalore de Maul, mais comme Ahsoka ne peut pas diriger les forces de la République, le capitaine Rex est promu commandant et placé en charge. C’est pourquoi le capitaine Rex – ou plutôt, le commandant Rex n’apparaît pas dans Revenge of the Sith: pendant la période du film, il se bat aux côtés d’Ahsoka dans le siège de Mandalore.

“Old Friends Not Forgotten” se termine avec Anakin et Obi-Wan apprenant que le général Greivous a kidnappé le chancelier Palpatine, et c’est cette mission qui donne le coup d’envoi des événements de Revenge of the Sith. Avec The Clone Wars sur le point d’entrer dans le même laps de temps que le film, les personnages sont mis en place pour la finale des préquelles de Star Wars. Évidemment, cela voit Anakin et Obi-Wan revenir à Coruscant avec le commandant Cody, le clone qui viendra malheureusement trahir Obi-Wan pendant l’Ordre 66, mais The Clone Wars envoie également bon nombre de ses personnages Jedi sur les planètes qui deviendront leurs derniers lieux de repos.

Dans le cas d’Ahsoka et Rex, ils doivent être mis à l’écart des principaux événements de la saga, car aucun des personnages n’existait lors de la vengeance des Sith. Déjà, le départ d’Ahsoka de l’ordre Jedi avait quelque peu accompli cette tâche, mais la faire participer à une mission tout aussi importante et simultanée est une solution encore meilleure. L’envoi de Rex avec Ahsoka fonctionne également non seulement parce qu’il offre une explication en canon de son sort pendant la vengeance des Sith, mais cela lui permettra d’être là pour Ahsoka lorsque l’ordre 66 arrivera.

Comme il est révélé plus tard dans Star Wars Rebels, Rex a retiré sa puce inhibitrice à la suite du décès de son ami et compagnon soldat, Fives, qui lors de l’épisode de The Clone Wars saison 6, “Orders”, s’est dangereusement rapproché de révéler le véritable objectif de la puce. Cela signifie que lorsque l’Ordre 66 sera donné, Rex ne sera pas obligé d’obéir à l’ordre d’abattre les Jedi comme le seront ses camarades, et pourra à la place avoir le dos d’Ahsoka lorsque l’inévitable se produira. Star Wars: La guerre des clones la saison 7 se déroule maintenant parallèlement à la vengeance des Sith, et il ne faudra plus longtemps avant que l’Ordre 66 ne mette fin à la guerre des clones.

