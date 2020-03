Clone Wars par Genndy Tartakovsky la meilleure série Star Wars

La simplicité et le rythme rapide de Star Wars: Clone Wars 2003 en fait la meilleure série télévisée de la franchise

Star Wars est une franchise qui a prospéré à la télévision ces dernières années, en particulier dans le monde de l’animation. Alors que la série d’action en direct Le Mandalorien a été un succès auprès des fans de la franchise depuis sa première fin de l’année dernière, la véritable ascension de Star Wars sur le petit écran est survenue grâce au succès de la série animée 2008. Star Wars: The Clone Wars. Cette série a été suivie par Star Wars Rebels 2014, qui pourrait être considérée comme encore meilleure que la précédente à certains égards. Cependant, une série animée Star Wars que le public a tendance à négliger ces jours-ci peut également être considérée comme la meilleure de toutes, et c’est Star Wars: Clone Wars à partir de 2003.

Star Wars: Clone Wars a été développé et réalisé par Genndy Tartakovsky. Ce qui, comme The Clone Wars plus tard, devait combler le fossé entre le film de 2002 Attack of the Clones et Revenge of the Sith en 2005. De plus, cela a plutôt bien fonctionné: il a été présenté en première sur Cartoon Network en novembre. 2003 et s’est terminée quelques jours seulement après la sortie en salles des Avengers of the Sith en mai 2005.

Compte tenu de la personne en charge du projet, il est facile de voir pourquoi Clone Wars a fini par être un tel succès créatif. Ce n’est un secret pour personne familier avec l’industrie de l’animation que Tartakovsky est un expert dans le domaine, ayant créé pour Cartoon Network Dexter et Samurai Jack’s Lab, ainsi que Symbionic Titan, ainsi que d’être l’un des membres clés de l’équipe derrière The Powerpuff Girls. Avec cette expérience en tête, une série animée courte de Star Wars était le projet parfait pour Tartakovsky.

Après tout, Star Wars tire beaucoup de la culture des samouraïs, que Tartakovsky connaît très bien, compte tenu de son travail sur Samurai Jack. Le fait de travailler avec des épisodes très courts généralement associés à des dessins animés pour enfants a également permis à l’animateur d’adapter les récits complets dans des délais courts. Et c’est là que réside ce qui fait de Clone Wars une si bonne série, curieusement, l’opposé de ce qui rend Rebels et The Clone Wars 2008 si bons.

Les Clone Wars et Rebels sont de grandes séries car, en plus d’être une série agréable avec des personnages mémorables à part entière, ils ont également élargi l’univers de la franchise Star Wars en général, développant tous deux certains aspects de la galaxie et de ses habitants depuis plusieurs années. . En revanche, Clone Wars de Tartakovsky est bon car il est court et doux.

Clone Wars de Tartakovsky a duré trois saisons au total en deux volumes. Le premier volume était composé des deux premières saisons, de 10 épisodes chacune et chacune d’entre elles ne dure que trois à cinq minutes. Saison 3 / Volume Deux formats modifiés ont duré cinq épisodes et chacun était de 12 à 15 minutes plus traditionnel. Quand tout a été dit et fait, la série entière a duré un peu plus de deux heures, ce qui signifie que tout peut être vu comme un film, et le plaisir qui résulte à la fois de l’intrigue et du rythme et de la qualité de l’animation 2D de la même.

L’influence que The Clone Wars de 2008 a eu sur le mythe de Star Wars ne peut pas être surestimée. Il a présenté des concepts et des personnages vraiment cool, enrichissant non seulement l’ère de la trilogie Prequel, mais aussi la saga Skywalker dans son ensemble. Pendant ce temps, Rebels a accompli quelque chose de similaire avec l’ère de la trilogie originale. Cependant, Clone Wars 2003 bénéficie en se concentrant sur un objectif spécifique.

Plutôt que de redéfinir la continuité de Star Wars, Clart Wars de Tartakovsky se concentre directement sur le lien entre l’attaque des clones et la vengeance des Sith, se sentant souvent comme une pièce de puzzle méticuleusement conçue pour s’intégrer parfaitement entre ces deux films. Si vous avez des questions en regardant Revenge of the Sith pour la première fois, Clone Wars 2003 a une réponse.

Une fois de plus, Tartakovsky sait comment faire plus avec moins et avec Star Wars, il a fait un excellent travail en priorisant les événements entre les deux films qui méritaient une explication. Des événements majeurs tels que l’introduction du général Grievous (et sa formation aux mains du comte Dooku), l’ascension d’Anakin à Jedi Knight, et l’enlèvement du chancelier Palpatine, à des développements mineurs, tels que l’introduction du placage d’or C-3PO, La cicatrice d’Anakin et les nouvelles coiffures Anakin et Obi-Wan, Clart Wars de Tartakovsky est légitimement comme un épisode 2.5 de Love Wars Star Wars. Paradoxalement, cette série a été reléguée avec le reste de l’Univers élargi de la franchise pour devenir Legends et ne pas faire partie du canon officiel de la saga. Une injustice que nous espérons que Disney résoudra un jour, et ce serait aussi facile que quelqu’un de Lucas Film disant que c’est canon.

Nous vous laissons ci-dessous un documentaire dédié à cette grande série

Clone Wars (2003)

Titre: Clone Wars (2003)

Synopsis: Série télévisée (2003-2005). 3 saisons. 25 épisodes. Cette micro-série animée, dirigée par Genndy Tartakovsky, reflète la vision de George Lucas dans un style dynamique. “Star Wars: Clone Wars” relate les aventures épiques qui se déroulent entre “Star Wars: Episode II: L’attaque des clones” et “Star Wars: Episode III: La vengeance des Sith”. Suivez les chevaliers Jedi intrépides et les braves soldats de l’armée des clones de la République alors qu’ils engagent les forces droïdes séparatistes dirigées par le méchant Lord Sith Count Dooku. Assistez aux combats qui ont fait Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi, et découvrez la nouvelle menace qui apparaîtra dans l’épisode III, Général Grievous.

Directeur (s): Genndy Tartakovsky

Sexe: science-fiction, star wars, animation, série télé

Cinémascomique

Depuis que je me souvienne, j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, parce que ce hobby est “Star Wars: Episode IV”, j’ai été fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux qui sont apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire corellia poursuivi par un croiseur impérial s’avançant pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Vertice de Spiderman, Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’École des arts de Saragosse.