Clone Wars: Pourquoi Ahsoka a peur de retourner chez les Jedi

Ahsoka Tano hésite à retrouver ses pairs Jedi dans Star Wars: La guerre des clones, et compte tenu de la nature de son départ, elle a de bonnes raisons d’avoir peur. De retour dans la saison 5, elle a été accusée à tort d’avoir bombardé le temple Jedi. Même si son innocence a été prouvée, sa foi dans l’Ordre Jedi a été ébranlée. Elle est partie et n’a jamais regardé en arrière, se faisant une vie toute seule dans le monde souterrain de Coruscant. L’épisode le plus récent, “Together Again”, se prépare à la rapprocher de son ancienne vie, un chemin qu’elle est très hésitante à emprunter.

Après leur évasion réussie des Pykes, Rafa et Trace Martez apprennent la vérité sur Ahsoka. Ils se sentent d’abord trahis, mais reviennent à cause de la façon dont elle se gère. Elle est digne de confiance et s’est révélée être une amie pour eux. De retour au niveau 1313 de Coruscant, le trio est accueilli par Bo-Katan Kryze, membre du groupe mandalorien Death Watch. Kryze propose une alliance entre elle et Ahsoka pour reprendre Mandalore. Dark Maul règne sur la planète et la résistance mandalorienne restante cherche à la reprendre. Elle se méfie de l’offre, non pas parce qu’elle ne veut pas aider, mais parce qu’elle craint que cela n’entraîne une rencontre avec les Jedi.

Ahsoka accepte finalement de rejoindre Kryze, mais sa peur n’est pas cachée. Il y a beaucoup d’histoire entre elle et les Jedi qu’elle a travaillé pour surmonter. Ils ne l’ont pas récupérée lorsqu’elle était en procès, et ils n’ont pas travaillé très dur pour la récupérer. Anakin Skywalker était la seule personne qui soit restée à ses côtés, mais elle l’a tout de même laissé derrière. Avant de quitter l’Ordre, c’était la seule vie qu’elle ait jamais connue. Il est naturel qu’elle veuille revenir à un moment donné si elle le peut. En même temps, avec tout ce qui s’est passé dans la saison 5, ça fait trop mal. Elle a tellement essayé de prendre ses distances avec cette vie, seulement pour qu’elle revienne à elle.

Le deuxième arc de la saison 7 de The Clone Wars a suivi Ahsoka et les sœurs Martez, cachant le fait qu’elle était Jedi. Rafa se méfiait de leur nouvel allié depuis le début, tandis que Trace l’accueillait à bras ouverts. Le point sur lequel les deux sœurs sont d’accord est que l’on ne peut pas faire confiance aux Jedi. Dans l’épisode précédent, “Dangerous Debt”, Rafa explique à Ahsoka que les Jedi étaient par inadvertance responsables de la mort de leurs parents. Alors qu’elle était padawan, elle aurait défendu les Jedi et soutenu qu’ils font plus de bien que de mal, mais elle n’a pas essayé de changer d’avis de Rafa. Après que les Jedi aient laissé tomber Ahsoka, elle est maintenant en mesure de voir leurs défauts sous un nouveau jour, et savoir comment les Jedi sont perçus par des amis comme Trace et Rafa semble seulement avoir renforcé sa décision.

Cela fait longtemps qu’Ahsoka ne s’est pas impliquée dans un conflit galactique. Depuis qu’elle a quitté l’Ordre Jedi, son objectif a été de s’établir comme une nouvelle personne. Maintenant à l’aide de Bo-Katan, elle devra être une fois de plus Ahsoka. Ses inquiétudes à propos du scénario devront prendre un siège arrière. Le siège de Mandalore approche à grands pas et la République ne tardera pas à intervenir. The Clone Wars l’a éloignée assez longtemps, Ahsoka n’aura d’autre choix que de retrouver ses confrères Jedi.

