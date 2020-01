Co-stars de Black Widow obtiennent une nouvelle bande dessinée avant le film | .

Les fans qui veulent en savoir plus sur les personnages de soutien dans Black Widow’s le film solo obtiendra son souhait en avril. Le mois verra les débuts de Widowmakers: Red Guardian et Yelena Belova # 1 de Devin Grayson et Michele Bandini. La bande dessinée mettra en lumière les personnages joués par David Harbour et Florence Pugh, respectivement.

Yelena Belova a été à la fois alliée et ennemie de Natasha Romanoff, alias la veuve noire, mais maintenant le passé la rattrape – et elle n’est pas la première à lutter contre les fantômes. Alexi Shostakov alias le Gardien rouge a un passé tout aussi compliqué et a même été marié à Natasha à un moment donné. Cependant, à l’ouverture de la série, Red Guardian est impatient d’essuyer l’ardoise à tout prix.

Les deux personnages feront leurs débuts au cinéma dans Black Widow, qui sortira en salles en mai. Fait intéressant, les bandes-annonces jusqu’à présent ne font aucune mention du mariage de Red Guardian avec Natasha et représentent plutôt une famille quelque peu traditionnelle, avec Red Guardian le père aux côtés de Melina Vostokoff de Rachel Weisz et Natasha et Yelena en tant que frères et sœurs. Yelena fait même référence à Natasha comme à sa «sœur» dans la bande-annonce.

La nouvelle série est passionnante pour plusieurs raisons. Devin Grayson, la créatrice de Yelena Belova, est la favorite des fans pour son travail sur des titres comme Gotham et Nightwing. Il s’agit de la première nouvelle série de Grayson depuis un certain temps, l’écrivain contribuant largement à des histoires de sauvegarde et à des numéros uniques au cours des deux dernières années. La série est intéressante car elle met en vedette deux des personnages les plus excitants du nouveau film Black Widow. Beaucoup a été écrit en ligne sur Red Guardian et Yelena Belova – en particulier sur le potentiel de cette dernière dans le MCU en tant que successeur de Natasha.

Bien que les détails sur la série soient rares au-delà de l’équipe créative et du teaser, la prémisse semble particulièrement sombre pour Red Guardian. Alors que Red Guardian de Harbour dans la bande-annonce est maladroit et enthousiaste, le principe décrit dans les sollicitations est inquiétant et potentiellement antagoniste pour Red Guardian. Alors que Yelena a demandé la rédemption de la mort supposée de Black Widow dans Secret Empire, on ne peut pas en dire autant de Red Guardian. Reste à savoir si Red Guardian et Yelena se trouveront comme des alliés ou des ennemis dans la série.

FÊTEURS: RED GUARDIAN ET YELENA BELOVA # 1

Écrit par DEVIN GRAYSON

Art par MICHELE BANDINI

Couverture par MIKE MCKONE

Devin Grayson, l’une des créatrices de Yelena Belova – la recrue de la salle rouge qui a failli tuer Natasha Romanoff – revient avec une toute nouvelle histoire dessinée par l’étoile montante Michele Bandini! Yelena a passé des années à essayer de comprendre qui elle est. Une fois, elle pensait que le manteau Black Widow était son destin, mais le destin avait d’autres plans. Maintenant, le passé la rattrape – et avec Alexi Shostakov, alias le gardien rouge! Alexi a porté de nombreux titres, y compris le mari de Natasha, mais pendant que la veuve jouait à ses jeux vengeurs, la gardienne rouge a attendu dans l’ombre. Maintenant, un nouveau jour se lève – et cette fois, personne ne se mettra en travers de son chemin.

Veuves: Red Guardian et Yelena Belova # 1 arrive dans les magasins en avril.

