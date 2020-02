Codes de triche secrets pour Playstation 4 (et comment les utiliser)

L’incroyablement populaire Sims 4 est l’un des jeux gratuits du mois de février pour les abonnés Playstation Plus. Ce simulateur de vie a occupé les joueurs à micro-gérer la vie de faux peuples depuis près de 5 ans maintenant et ne montre aucun signe de ralentissement. Créer un personnage Sim, construire sa maison, sa carrière et sa famille est aussi engageant que cela a toujours été. Maxis Studios a fourni aux joueurs une méthode simple pour tricher à l’intérieur du jeu lui-même, même sur les consoles.

L’utilisation de cheats à l’intérieur des Sims 4 changera radicalement votre jeu du jeu car la plupart d’entre eux suppriment tout aspect de la mouture qui est normalement requis. Cependant, ils offrent un excellent moyen d’explorer librement les limites des Sims 4 de manière amusante et souvent farfelue. En guise d’avertissement, l’utilisation de ces astuces supprimera la possibilité de remporter des trophées Playstation, mais le plaisir qui peut être obtenu vaut bien le sacrifice.

Codes de triche dans Sims 4 pour Playstation 4

Pour activer la triche à l’intérieur des Sims 4 sur la Playstation 4, les joueurs devront accéder à la console de triche. Cela se fait en appuyant sur une combinaison de boutons sur le contrôleur et en entrant une commande spécifique pour activer les tricheurs. Les joueurs devront d’abord commencer une nouvelle partie ou en charger une enregistrée. Sur le contrôleur, maintenez enfoncé L1-R1-L2-R2 tout d’un coup jusqu’à ce que la petite console apparaisse en haut de l’écran. Appuyez sur X pour sélectionner la console de triche et entrez dans testingcheats true puis appuyez sur Entrée sur le clavier à l’écran. Le joueur saura qu’ils l’ont fait correctement lorsqu’une petite boîte de dialogue apparaît les avertissant que les trophées seront désactivés. Après cela, maintenez simplement tous les boutons d’épaule enfoncés à nouveau et entrez les codes ci-dessous dans la console pour activer les astuces souhaitées.

kaching – Ajoute 1 000 Simoleons à votre compte.

bouton de rose – Ajoute également 1 000 Simoleons à votre compte.

Motherlode – Ajoute 50 000 Simoleons à votre compte.

argent # – Remplacez le # par un nombre et il ajoutera automatiquement ce montant à votre compte.

freerealestate – Lorsque vous êtes à l’intérieur de la vue du quartier, ce code rendra tous les logements et terrains gratuits.

bb.showhiddenobjects – En mode Build, cela déclenchera le mode de débogage qui permet l’achat de n’importe quel élément.

careers.promote – Ajoutez la carrière de votre choix à la fin de celle-ci pour obtenir une promotion instantanée dans la carrière choisie. (par exemple acteur careers.promote)

Tricher dans Les Sims 4 ouvre vraiment les options créatives dont disposent les joueurs et offre certaines des parties les plus agréables du jeu.

Les Sims 4 est disponible sur Playstation 4, Xbox One et PC.

