Colbert, Fallon et Kimmel hébergent des avantages pour le coronavirus diffusés partout

Stephen Colbert, Jimmy Fallon, et Jimmy Kimmel unissent leurs forces pour aider les travailleurs de la santé à combattre le COVID-19 à travers le monde. Les hôtes nocturnes suivent les traces des récents avantages télévisés qui ont été diffusés sur FOX et CBS. Ce sera le premier avantage du coronavirus qui rassemble des hôtes nocturnes de différents réseaux, et la distribution de l’avantage garantira que le plus de personnes possible le verront (et, espérons-le, le soutiendront).

Les efforts mondiaux de collecte de fonds se sont tournés vers l’aide au plus grand nombre de personnes touchées par la pandémie de coronavirus, ainsi que de personnes en première ligne qui luttent quotidiennement contre le virus. Partout dans le monde, des informations ont fait état d’une diminution de l’argent et des fournitures nécessaires pour combattre la maladie et aplanir la courbe avant qu’elle ne prenne plus de vies. Dans une mesure beaucoup plus insignifiante, la télévision en fin de soirée a pratiquement disparu au cours du dernier mois pour limiter l’exposition possible des acteurs, des équipes et du public. Cependant, certains hôtes ont filmé des segments dans leurs maisons.

Connexes: applications pour aider à l’auto-isolation pendant une épidémie de coronavirus

Selon un communiqué de presse, Global Citizen et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) organisent One World: Together At Home, une prestation qui sera diffusée le samedi 18 avril. Colbert, Fallon et Kimmel devraient accueillir l’événement, avec l’aide de personnages sans nom de Sesame Street. La télédiffusion, qui doit commencer à 20 h 00 HE, bénéficiera directement au Fonds de réponse solidaire COVID-19, qui est géré par l’OMS. Des témoignages de personnes les plus proches de la maladie seront présentés.

Sans surprise, ce sera un événement étoilé. Lady Gaga a un rôle majeur à jouer, et Elton John et Lizzo joueront également un rôle. Plusieurs personnes sont prévues pour se produire, dont certaines qui ont déjà organisé des concerts en direct de leur domicile en soutien à Global Citizen, comme John Legend et Chris Martin. Peut-être plus important encore, l’avantage sera diffusé sur de nombreuses chaînes, y compris ABC, NBC et CBS aux États-Unis, ainsi que sur certaines grandes chaînes internationales. Il sera également diffusé en direct pratiquement partout où l’on peut imaginer, y compris Amazon Prime, Facebook, Instagram, Twitch, Twitter et YouTube.

Tout le monde cherche des moyens d’aider les travailleurs de la santé et les premiers intervenants dans une lutte contre la menace mondiale la plus importante que la plupart ont vue de leur vivant. One World: Together At Home est un autre outil dans ce combat, un Stephen Colbert, Jimmy Fallon, et Jimmy Kimmel jouera un rôle déterminant dans la création.

Suivant: Conan, premier hôte de fin de soirée à revenir, avec de nouveaux spectacles à partir du 30 mars

Source: Global Citizen