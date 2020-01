Colin Farrell a décrit le script comme “beau et sombre”

Le batman Il a commencé le tournage il y a quelques semaines, et de plus en plus de détails sont publiés sur ce nouveau film par DC Comics. Maintenant Colin Farrell Il a révélé que le script est beau et sombre à la fois.

De plus en plus de détails sont connus sur Le batman. Petit à petit, les mystères du film de Matt reeves. À cette occasion, Colin Farrell c’est lui qui a révélé quelques détails sur la bande de DC Comics. L’acteur, qui jouera Le pingouin, a déclaré que le script était beau et sombre à la fois.

Colin Farrell profité du programme Jimmy Kimmel parler Le batman, où il en a profité pour faire l’éloge du scénario de la dernière adaptation de Bruce Wayne «Je suis dans cette partie du processus dans laquelle je parle avec Matt Reeves, qui est le réalisateur et qui a écrit le scénario et écrit un script touchant, très beau et sombre. Vraiment magnifique », a expliqué l’acteur. “Tout est très secret, mais le scénario qu’il a écrit est vraiment magnifique et il ressent un amour authentique pour lui.”

L’acteur de Le batman Il a également expliqué que pour le moment, ils sont «finition de l’approche du design de l’esthétique du personnage“. Récemment, il a été vu avec un nouveau look que certains ont considéré comme pouvant être celui du méchant, mais l’acteur a démenti ces rumeurs.

La bénédiction de Danny DeVito

Dans le même discours, Colin Farrell a déclaré qu’il avait reçu la bénédiction de Danny DeVito, qui était le Pingouin dans les retours de Batman et avec qui il a déjà collaboré sur la bande Dumbo. «Danny est un amour. Il l’a fait. Quelqu’un m’a envoyé un lien et il Il a dit que j’étais un acteur décent … ou une merde comme ça“.

Le Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne / Batman, Zoë Kravitz comme Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano comme Edward Nigma / The Enigma et Andy Serkis comme Alfred. Le film sortira aux États-Unis le 25 juin 2021.

Article précédentLe film Spawn pourrait être une réalité, grâce au succès du Joker

Article suivant “Sonic: The Movie” pourrait gagner 47 millions de dollars lors de son premier week-end

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.