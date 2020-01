Colin Farrell a démenti certaines rumeurs sur le Pingouin

Le batman Il a commencé le tournage il y a quelques semaines, et les premières images des acteurs personnifiés sont déjà apparues. Même comme ça, Colin Farrell Il a démenti certaines rumeurs sur ces photos.

Depuis le tournage de Le batman Il y a quelques semaines à Londres, de nombreuses personnes curieuses se sont approchées du lieu pour capturer les premières images des acteurs travaillant. Grâce à cela, plusieurs images de Robert Pattinson et à quoi ressemblait le premier aperçu de Colin Farrell comme lui Pingouin

Mais tout a été refusé après la visite de l’acteur au programme de Ellen DeGeneres. Lors de l’entretien avec le comédien, l’acteur de Le batman Il a dit qu’il commencerait le tournage dans deux semaines, date à laquelle il se rendra dans la capitale anglaise. En outre, l’acteur voulait également nier que sa nouvelle apparence avec des cheveux blonds oxygénés avait quelque chose à voir avec le personnage de Penguin.

Colin Farrell Il a précisé qu’il se teint généralement les cheveux à la fin d’un film et qu’il figure parmi les projets. Mais ceux qui ne sont pas enthousiasmés par le nouveau film de l’acteur sont ses enfants: «Non, ils en ont marre d’être le méchant. Ce qui, apparemment, me fait lire entre les lignes qui me semblent bonnes », a plaisanté l’interprète.

La jeune version de Batman

Le batman, le nouveau film de Matt reeves, mettra en vedette un nouveau chauve-souris incarné par Robert Pattinson. L’intrigue n’est pas encore connue, mais on dit qu’elle montrera les premiers pas de Bruce Wayne en tant que juge de Gotham. Parmi les méchants, nous pouvons voir le pingouin Farrell, l’énigme de Paul Dano et la Catwoman de Zoë Kravitz. La bande sortira en salles le 25 juin 2021.

