Colin Farrell dit que le script Batman est «beau, sombre et émouvant»

Colin Farrell est ravi de se lancer dans son rôle dans The Batman de Matt Reeves, en louant le script de Reeves. Farrell s’apprête à jouer le Pingouin dans le film de DC Comics et, tout en faisant pression pour son rôle dans la comédie policière sur le point de sortir de Guy Ritchie, The Gentleman, a parlé du script lors d’une apparition eon Jimmy Kimmel Live.

“Je suis en train de parler à Matt Reeves qui a écrit un script magnifique, sombre et émouvant … magnifique”, a déclaré Farrell. “Tout cela est très” hush hush “, mais c’est un très beau script qu’il a écrit et il l’aime vraiment. Nous finissons donc de concevoir l’esthétique du personnage. “

Farrell joue aux côtés de Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle de Riddler, John Turturro dans le rôle du patron du crime, Carmine Falcone, Jeffrey Wright dans le rôle de Gordon, Andy Serkis dans le rôle d’Alfred et Peter Sarsgaard dans un rôle qui serait celui de Deux faces. Le film est en pré-production avec une date de sortie fixée au 25 juin 2021.