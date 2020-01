Colin Trevorrow confirme le concept art de Star Wars

– L’art conceptuel divulgué de Star Wars Episode IX a commencé à circuler sur Internet ces derniers jours. Selon les rumeurs, le concept-art proviendrait de la version mise au rebut de l’épisode IX de Colin Trevorrow intitulée Duel of the Fates. Colin Trevorrow était à l’origine attaché pour écrire et diriger la suite, mais il a ensuite été lâché du projet et remplacé par J.J. Abrams. Auparavant, Trevorrow a dirigé Jurassic World et a également co-écrit le scénario de Jurassic World et de la suite.

S’adressant aux médias sociaux, Trevorrow a confirmé que l’art provenait de sa version abandonnée du film qui n’a jamais été réalisée à l’écran. Une image suggérait que R2D2 faisait pour être abattu et gravement endommagé. Trevorrow a précisé que son intention n’était pas de tuer R2D2, il allait seulement prendre un mauvais coup. Vous pouvez consulter son tweet sur le sujet ci-dessous.

Plus de détails concernant le scénario abandonné de Trevorrow pour l’épisode IX sont disponibles sur la chaîne YouTube de Robert Meyer Burnett.

Oui, cela vient de Duel of the Fates. Mais je ne tuerais jamais R2… il a juste pris un mauvais coup. Cela nous arrive à tous. https://t.co/ekGMRUdV2g

– Colin Trevorrow (@colintrevorrow) 24 janvier 2020