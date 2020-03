Colossus semble presque différent dans Deadpool (2016)

Partager

Le film Deadpool a été un énorme succès et l’un des meilleurs personnages a été le colosse mutant et maintenant nous savons que son apparence est presque différente.

Bien que le protagoniste absolu du film soit Deadpool Il faut reconnaître que les deux mutants qui l’accompagnaient ont également vécu de grands moments. Tellement Colosse comme son apprenti Negasonic Teenage Warhead fourni un soulagement comique et élargi la famille des X Men. Le créateur du personnage de bande dessinée, Rob Liefeld, a révélé que le géant à la peau d’acier pourrait avoir un look très différent.

Liefeld a écrit sur Twitter: “C’est l’une des premières images clés que Tim Miller m’a envoyée.”

Il a également évoqué la possibilité de voir le “mercenaire à grande bouche” avec Spider-Man.

Pendant un moment, il y avait une rumeur selon laquelle ils prévoyaient le troisième épisode de Deadpool, où Colossus serait inclus, mais comme Disney a acheté FOX, tous ses personnages Marvel sont revenus UCM. Pourtant, il semble qu’ils iront de l’avant avec le film, étant le seul à ne pas redémarrer. Mais aussi, avant son ouverture, nous pouvons le voir avec d’autres héros comme Spider-man.

“Écoutez, ma réaction immédiate est qu’il appartient à Sony”, a déclaré Rob Liefeld. «Je sais que je ne comprends pas bien en quoi consiste cet accord. Spider-Man et Deadpool est le plus grand couple. Je ne comprends tout simplement pas la relation Sony / Disney. Je dis toujours “Qu’est-ce que Disney a?” Sony est un animal différent. “

“Deadpool a eu quelques interactions amusantes avec Hulk et je pense que les choses sont toujours plus riches dans les bandes dessinées”, a déclaré Rob Liefeld. “Je pense que les fans deviendraient fous s’ils voyaient Ruffalo’s Hulk dans un film Deadpool affrontant Colossus. C’est ma réponse préférée depuis un an environ. “

Espérons que Marvel Studios présentera bientôt ses plans pour Deadpool 3 et nous pouvons également le voir dans un film ou une série en streaming comme Loki.

