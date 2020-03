Combat brutal entre Harley Quinn et la nouvelle petite amie du Joker

Partager

Nous pouvons voir à quoi ressemblera la première confrontation entre Harley Quinn et Punchline, le psychopathe qui est actuellement la nouvelle petite amie du Joker.

Attention SPOILERS de la bande dessinée Batman # 93où nous pouvons voir l’un des moments les plus spectaculaires de la série principale de Dark Knight lorsque Punchline, le nouvel assassin et petite amie de Joker, rencontre Harley quinn.

Il semble que la bataille soit à mort, car aucune des femmes ne cherche à faire des prisonniers à en juger par une avance non révisée publiée par DC Comics. La confrontation peut être vue avec la couverture standard illustrée par Tony S. Daniel, la variante de Francesco Mattina et la variante de caractère de conception de la conception Jorge Jiménez que nous vous laissons ci-dessous.

Comment vérifier Punchline y Harley quinn il a différents styles de combat. Punchline aime la mêlée et utilise de petits poignards, tandis que Harley a une grosse masse et sort même une mitrailleuse. Mais le nouveau caractère de DC Comics Elle est très rapide et parvient à esquiver les balles jusqu’à ce qu’elle attrape Harley Quinn dans le dos. Sera-ce sa fin? Nous le verrons dans le prochain numéro de Batman.

Punchline brièvement apparu dans Batman # 89, créé par l’écrivain James Tynion IV et Jiménez. Depuis lors, elle est devenue célèbre alors que l’univers DC Comics avance dans l’histoire de “Joker War” qui sortira cet été.

Synopsis comique:

Batman confronte le designer lorsque “Ses designs sombres” atteignent son apogée épique! Au cours de la dernière année, Batman a perdu plus qu’il n’aurait pu l’imaginer, et maintenant il doit faire face à un coût si élevé qu’il va changer le cours de sa vie. Et il y a quelque chose de pire à l’horizon. Au milieu de toute l’horreur, vous pouvez sentir le rythme de la bataille. Joker War arrive, et Gotham City ne sera plus jamais le même. Au moins, il a l’aide de Harley Quinn.

